Pandemide online alışverişle ilgili 3 bin 62 haber yapıldı
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Pandemide online alışverişle ilgili 3 bin 62 haber yapıldı

14.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:46
Pandemide online alışverişle ilgili 3 bin 62 haber yapıldı

Medya takip kurumu Ajans Press, online alışveriş ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

Medya takip kurumu Ajans Press, online alışveriş ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl online alışveriş ile alakalı basına 3 bin 62 haber yansıdığı tespit edildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, online alışveriş ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl online alışveriş ile alakalı basına 3 bin 62 haber yansıdığı tespit edildi. Pandemi süreci ile birlikte insanlar daha fazla internet alışverişine yönlenirken, bunun basına da yansıdığı saptandı. Özellikle sanal marketler 'tek tıkla kapında' sloganlarıyla konuşulan başlıklar arasında yer alırken, e-ticaret olarak ise basında yer alma sayısı 16 bin 91 haber oldu.

'ŞAHANE CUMA'DA REKOR KIRILDI 

Kurumun, SEMrush, PayTR, İyzico ve çeşitli kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, bu yıl online alışverişin artış gösterdiği belli oldu. Özellikle e-ticaret sitelerinin düzenlediği büyük indirim günleri bunda etkili olurken, 'Şahane Cuma'da rekor kırıldığı kaydedildi. Şahane Cuma indirimleri ise bin haberle basına yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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