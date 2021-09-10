Pandemide okul kantinlerine sıkı denetim
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Pandemide okul kantinlerine sıkı denetim

Pandemide okul kantinlerine sıkı denetim
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Döneminin başlamasıyla birlikte okullarda kantin denetimlerini başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Döneminin başlamasıyla birlikte okullarda kantin denetimlerini başlattı. Pandemi nedeniyle 1, 5 yılın ardından yüz yüze eğitime başlayan okul kantinleri sıkı denetimden geçti. Kantin denetimleri yıl boyunca devam edecek.

BÜYÜKŞEHİR ZABITASI DENETİMDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri, olumsuz durumların yaşanmaması ve öğrenci sağlığının korunması amacıyla okul kantinlerinde denetimler yapıyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı İhtisas Zabıta ekipleri, Kocaeli genelindeki okul kantinlerinde denetlemelerde bulunuyor. Büyükşehir Zabıta ekiplerine ilçe zabıta ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli eşlik ediyor.

GIDA ÜRÜNLERİ DİKKATLE İNCELENİYOR

İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan zabıta ekipleri, okul kantinlerindeki denetlemelerde gıda ürünlerini dikkatli bir şekilde inceliyor. Gıda türündeki içecek, yiyecek ve aperatif olarak öğrencilere sunulan hazır malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ekipler özellikle kantinlerin temiz tutulması ve maske takılması konusunda ilgili çalışanları uyarıyor.

DENETİMLER TÜM İLÇELERDE YAPILIYOR

Okulların açılmasından sonra okullardaki satışlarına başlayan kantinler, okul içerisinde öğrencilerin uğrak yeri oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe zabıta ekipleri de tüm ilçelerdeki okul kantinlerini sık sık denetliyor. Denetimler tüm ilçelerde eğitim ve öğretim dönemi boyunca devam edecek.

Kaynak: Habermetre

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