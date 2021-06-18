Pandemide okul binasını yenilediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemide okul binasını yenilediler

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Güncel

Pandemide okul binasını yenilediler Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu Okul İdaresi ve Okul Aile birliğince pandemi sürecinde kapalı olan okulu tepeden tırnağa tadilat yaparak hizmete açtılar.

Pandemide okul binasını yenilediler

ERZURUM - Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu Okul İdaresi ve Okul Aile birliğince pandemi sürecinde kapalı olan okulu tepeden tırnağa tadilat yaparak hizmete açtılar.

Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürecinde kapalı olduğu günleri fırsat çevirip okul aile birliği üyelerinin verdiği destekle okul binasını bahçesini tamamen yenilediler. Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde 34 yıl önce yapılan 306 öğrencinin eğitim gördüğü 13 derslikli okulda, aradan geçen sürede fiziki olarak kısmen yıpranma meydana geldi.

Çocuklarının daha güzel ortanda eğitim görmesini isteyen veliler ve okul aile birliği okulun kapalı olmasından faydalanarak okul binasının fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra bahçenin de peyzaj düzenlenmesini yaptılar.

Aileler, sınıf ortamının yenilenmesi için tavanlara ve koridorlara tarihi ve bilimsel içerikli pano ile fotoğraflar yerleştirdi, sınıflara zeka oyunları kurup spor salonunu yeniledi.

Çalışma kapsamında okulun dış cephe sıvası ile boyası yapıldı. Okula ilişkin bilgi ve duyuruların paylaşılması amacıyla binaya elektronik tabela yerleştirildi, çocukların trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla da bahçe duvarlarına trafik levhaları konuldu.

Okul Müdürü Lokman Yıldırım, "Pandeminin başlaması ile birlikte Okulumuz nasıl güzelleştiririz mantığıyla işe başladı ve Okulumuzun Boyanması görselleştirilmesi daha güzel bir hale gelmesi öğrencilerimizin severek okula gelmeleri noktasında gerekli çalışmaları yaptık ve hizmete sunduk bize destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Öğrenci Velisi Kübra Cansu "Bu pandemi döneminde okulumuz kapalıydı okulumuzu fiziki olarak görsel olarak hijyen olarak her türlü yenileme yapıldı.biz veli olarak çok memnunuz" dedi.

4/ C sınıfı Öğrencisi Özge İclal Tanrıver, "Okulumuzdaki her şey çok güzel yapılmış dijital panomuz var özel günlerde yazılarımız oluyor okulumuzun dış çevresi çok güzel yapılmış ilk okula geldiğimde görünce şaşırdım ve de çok hoşuma gitti" dedi.

Pandemide okul binasını yenilediler
Pandemide okul binasını yenilediler
Pandemide okul binasını yenilediler
Pandemide okul binasını yenilediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak
18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Şenol Güneş Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pandemide okul binasını yenilediler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 22:19:11. #1.13#

title