PANDEMİDE ÖĞRETMEN OLMAK KONULU ÖĞRETMENLER GÜNÜ SERGİSİ

Bakanlığımız tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında 22-24 Kasım 2021 tarihleri arasında Kızılay Metrosu Fuaye Alanında "Pandemide Öğretmen Olmak" temalı bir sergi düzenlendi.

Bakan Yardımcımız Sayın Sadri ŞENSOY tarafından 22 Kasım 2021 Pazartesi Günü açılışı yapılan sergide; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hazırladıkları çalışmalar stantlarda yerini aldı.

Açılışında Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL' ün de bulunduğu sergide, pandemi sürecinde Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerimizin yürüttüğü çalışmalar kamuoyuna tanıtıldı. Ayrıca sergi alanında tanıtım stantların yanı sıra öğretmenlerimiz tarafından yapılan çalışmaları betimleyen çok sayıda fotoğraf da yer verildi.

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