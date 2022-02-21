Pandemide öğrendi şimdi küçük parmaklarıyla harçlığını kazanıyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Pandemi döneminde klarnet çalmayı öğrenen 13 yaşındaki Ayhan Koçaklı, okul harçlığını çıkarmak için yaptığı sokak müziğiyle dinleyenleri mest ediyor.

Eskişehir'in işlek noktalarından olan Porsuk Bulvarı, sokak müzisyenleri tarafından sıkça tercih ediliyor. Özellikle sıcak havalarda bulvar boyunca neredeyse adım başı müzisyene denk gelinirken, diğerlerinden farklı olan 13 yaşındaki Ayhan Koçak, çevresindeki insanları kendine hayran bırakıyor. Neredeyse boyu kadar olan klarneti minik parmakları ile çalan Koçak, adeta kulakların pasını siliyor. Bir yılda klarnet çalmayı öğrenen Ayhan Koçaklı'nın müziğe ilgisi, babasının kendisine klarnet almasıyla başladı. Pandemi döneminde okula gidemeyen küçük müzisyen, evde olduğu zamanı klarnet öğrenerek değerlendirdi. Okul harçlığını çıkarmak için sokakta klarnet çaldığını belirten Koçaklı, küçük elleriyle ustaca kullandığı enstrümanıyla Eskişehirlileri kendisine hayran bırakıyor.

"Bana seni zorla çalıştırıyorlar diyorlar ama ben kendi isteğim için çalıyorum"

Bazı insanların, ailesi tarafından zorla çalıştırılıyor algısıyla yaklaştığını söyleyen Ayhan Koçaklı, kendi isteğiyle sokakta müzik yaptığını ve bu işten zevk aldığını dile getirdi. Koçaklı, gelecekteki en büyük hayalinin ise hayranı olduğu Hüsnü Şenlendiricinin yolunu izleyerek büyük sanatçılarının arkasında çalmak olduğunu söyledi. Koçaklı, "Babam klarnet hastası olduğu için klarnet almak istiyordu. Sonra kendisi yerine bana klarnet aldı. Bir şekilde yavaş yavaş çalmayı öğrendim. Sokakta müzik yaptığım zamanlarda yaşadığım güzel şeyler olsa da bazı insanlar kötü davranıyor. Mesela bana seni zorla çalıştırıyorlar diyorlar, çalma rahatsız oluyoruz diyorlar ama ben kendi istediğim için çalıyorum. Böyle konuşan insanları umursamıyorum, kendi kafama göre çalıyorum. İyi insanların tepkisi ise bana iyi geliyor. Gelecekteki hayalim, hayranı olduğum Hüsnü Şenlendirici gibi büyük sanatçıların arkasında çalmak" dedi.

"Hüsnü Şenlendirici'ye sesleniyorum, benim oğluma klarnet hediye etsin"

Okul masraflarını çıkarmak için torunun sokakta müzik yaptığını belirten küçük klarnetçinin babaannesi Aysun Kanyılmaz, Hüsnü Şenlendiriciye seslenerek torununa bir klarnet hediye etmesini istedi. Kanyılmaz, "Klarnete kendi heves etti, merak etti ve müziği çok seviyor. Pandemi döneminde evdeyken onu dinlemeye alıştık. Okul masrafları için sokakta çalıyor. Hüsnü Şenlendirici'ye sesleniyorum, benim oğluma klarnet hediye etsin, klarnet yollasın şöyle güzellerinden. Ona ulaşmak istedim ulaşamadım, onu çok seviyorum. Sibel Can'la olan televizyon programını severek takip ediyoruz. Benim oğluma ondan bir hediye klarnet istiyorum" diye konuştu.

Sokakta klarnet çalan Ayhan Koçaklı'yı her gördüğünde etkilendiğini dile getiren Asuman Peker, küçük klarnetçinin gelecekte güzel yerlere gelmesi adına dileklerde bulundu. Peker, "Çok beğendim çok güzel çalıyor valla maşallah. Yaşına göre süper bir çocuk, inşallah önü açılır, daha güzel yerlere gelir. Bu yolu kullanırken hep rasgeliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR