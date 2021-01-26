Pandemide normal ekmeğin yerini roll ekmek aldı

TEKİRDAĞ'da sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Çorlu ve Ergene ilçelerinde pandemi döneminde normal ekmek satışları yüzde 60 azalırken, yoğun talep gören roll ekmek olarak isimlendirilen küçük yuvarlak ekmeklerin satışları günlük 10 binden 60 bine çıktı. Çorlu'da 40 yıldır fırın işleten İsmet İçem, sanayi bölgelerinde bulunan bir çok fabrikanın hijyenik ve ambalajlı olması nedeniyle roll ekmeğe döndüğünü, iade garantisi ile israfın da önüne geçildiğini belirterek, "Türkiye genelinde israfın haddi hesabı yok. Yunanistan nüfusu kadar ekmeğimiz çöpe gidiyor" dedi.

Tekirdağ'ın sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Çorlu ve Ergene ilçesindeki fabrikalar, pandemi döneminde normal ekmek yerine 40 gram üretilen roll ekmeğe dönüş yaptı. Roll ekmeklerin satışında büyük artış yaşanırken, normal ekmek satışları yüzde 40 azaldı. Yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Çorlu ve Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit, 2 ilçede 85 fırında toplam günlük 300 bin ekmek üretimi yapılırken, pandemi nedeniyle bunun yüzde 40 düştüğünü söyledi. Yiğit, "Ekmek satışları pandemiden dolayı yüzde 40 azaldı. Allah'a şükür yine de iyi. Genelde fabrikaların işi durdurmasından dolayı roll ekmeğe dönüldü. Fırıncıların işi etkilendi. İki ilçede 85 fırında günlük 250, 300 bin ekmek üretimi var. Pandemi de evde yapılan ekmekler de çok etkili bir unsur değil. Ama sonuçta insanlar evlerinde kendi ekmeklerini yaptılar az da olsa etkiledi diyebiliriz. Bu fırınlarda toplam bin kişiye istihdam sağlamaktadır" dedi.

GÜNLÜK 60 BİN SATIŞA ULAŞTIOrganize Sanayi Bölgeleri'nin bulunduğu Çorlu, Ergene ve Çerkezköy'de 3 fırında yapılan roll ekmek üretimine talep her geçen artıyor. Daha önce günde yaklaşık 10 bin satılan roll ekmek pandemi döneminde günlük satışı 3 fırında yaklaşık 60 bini buldu. Çorlu'da 40 yıldır fırın işleten İsmet İçem, sanayi bölgelerinde bulunan bir çok fabrikanın hijyenik ve ambalajlı olması nedeniyle roll ekmeğe döndüğünü ve bu ekmeğe talebin arttığını söyledi. İçem, "Roll ekmek 40 gram üretilen, ambalajlı, hijyenik olarak sunuyoruz müşterilerimize. Roll ekmekte pandemiden önce böyle bir talep yoktu. Çok düşük sayıda üretimimiz vardı. Pandemiden sonra sanayi bölgesi olduğu için roll ekmek talebi çok geldi. Şu anda 3 bin adetten şu an günde 20 bin adet üretim seviyesine çıktık. Böylece bizim açımızdan israfı önlemiş oluyorduk. Biz kalan ekmekleri iade alıyorduk. Böylece bu ekmek üç gün dayanabiliyor" dedi.'İSRAFIN ÖNÜNE GEÇTİ'

Sanayi bölgelerinin roll ekmeğe geçmesiyle ekmek israfının önlendiğini dile getiren İsmet İçem, "Roll ekmeğe talep artmasının birinci özelliği hijyenik, ambalajlı, paketli olması. İkinci ise israfın önüne geçmiş olması. Türkiye genelinde israfın haddi hesabı yok. Yunanistan nüfusu kadar ekmeğimiz çöpe gidiyor. Bu da zincir marketlere, fabrikalardan ekmekleri ertesi gün iade almamız. Bunun önüne de roll ekmeği üreterek geçmiş oluyoruz. Çok yoğun bir talep var, yetiştiremiyoruz. Fabrikaların talepleri arttı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN