Pandemide lokantasını bijuteriye çevirdi
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Pandemide lokantasını bijuteriye çevirdi

17.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:57
Pandemide lokantasını bijuteriye çevirdi

Tokat'ta korona virüs önlemleri kapsamında lokanta bölümü kapalı olan esnaf işyerini geçici süre ile bijuteriye dönüştürdü.

Tokat'ta korona virüs önlemleri kapsamında lokanta bölümü kapalı olan esnaf işyerini geçici süre ile bijuteriye dönüştürdü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında müşteri almaları yasaklanan olan lokanta ve kafe gibi işletme sahipleri alternatif iş arayışına girdi. Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde kapalı durumda olan lokanta bölümüne bijuteri açtı. Lokantasında sandalyeleri bir kenara kaldıran Karcı, masaların üzerine takı, eşarp, saat, cüzdan, çanta gibi eşyalar koyarak satmaya başladı. Fırın bölümünde paket servisine devam eden Karcı, Pandemi döneminde işlerinin azalması nedeni ile alternatifler aradığını söyledi. Son genelge ile birlikte lokantasını kapatarak paket servise başladığını ifade eden Karcı, "İş yerimizin yemek servisi yapılan bölümünü kapattık, personelimizi işten çıkartmak yerine indirimli ürünleri satmaya başladık. Hiçbir elemanımız da çıkartmadık aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde Pandemi dönemini atlatmaya çalışıyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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