Pandemide laboratuvara gidemeyen tıp öğrencileri, sanal laboratuvar tasarladı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, salgın döneminde uzaktan eğitimi alıp laboratuvarda 3 boyutlu anatomik modellere ulaşamayınca, yazılım geliştirdi. Bu yazılım sayesinde sanal laboratuvar kuran öğrenciler, tablet ya da telefonlarından 3 boyutlu modellere ulaşabiliyor. Bu yazılımı üreten Medar Team TEKNOFEST 2021'e katılarak 'Eğitim Teknolojileri' kategorisinde 2'nci oldu.

Kapurtu, "Türkiye'de ilk defa yerli ve milli olarak biz bu projeyi geliştirdik. Bu alanda Türkiye'de insan anatomisini anlatan hiçbir proje bulunmuyor. Yurt dışında buna benzer projeler olmasına rağmen içerisinde ders anlatılabilecek bir proje yok. Ayrıca yurt dışındakiler çok pahalı fiyat sunuyor. Biz de buna bir çözüm getirerek daha ucuza piyasaya sürmeyi düşünüyoruz" dedi.