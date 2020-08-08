"Pandemide kedi sahipleri kendilerini daha az yalnız hissetti"
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"Pandemide kedi sahipleri kendilerini daha az yalnız hissetti"

Dünyada 8 Ağustos "Uluslararası Kedi Günü" olarak kutlanırken, koronavirüs pandemisi sürecinde ABD'de yaşayan 2 binin üzerinde hayvan sahibi ile yapılan bir anket çalışmasına değinen Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Çağla Çavuşoğlu, "Ankete katılan kedi sahiplerinin...

08.08.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:24
Dünyada 8 Ağustos "Uluslararası Kedi Günü" olarak kutlanırken, koronavirüs pandemisi sürecinde ABD'de yaşayan 2 binin üzerinde hayvan sahibi ile yapılan bir anket çalışmasına değinen Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Çağla Çavuşoğlu, "Ankete katılan kedi sahiplerinin yarısından fazlası (yüzde 57) karantina sırasında kendilerini daha az yalnız hissettiğini ve yüzde 49'a yakın bir kısmının evcil hayvanlarının son birkaç ay içinde endişelerini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti" dedi. 

Tüm dünyadaki kedilerin sağlık ve refahını iyileştirmek amacıyla çalışmalar sürdüren International Cat Care (Uluslararası Kedi Bakımı Derneği), ev sahipliğini yürüttüğü ve her yıl 8 Ağustos'ta dünya çapında kutlanan "Uluslararası Kedi Günü"nü, bu sene "Mutlu Kediler" temasıyla, Royal Canin Şirketi ile uluslararası iş birliğinde gerçekleştiriyor. Günün amacının ise insanlarla kediler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, farkındalık sağlamak ve kedilerin hayatlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlanıyor.  

 "Uluslararası Kedi Günü" kapsamında açıklamalarda bulunan Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Çağla Çavuşoğlu şunları söyledi: "Dünya çapında kutlanan Uluslararası Kedi Günü'nün bu yılki teması Mutlu Kediler olarak belirlendi. Amaç, her bir kedinin 'mutlu' bir kediye dönüşmesini sağlamak, ancak bunu yaparken hayvan sahiplerine de şu mesajı aktarabilmek: her bir kedi farklıdır, ihtiyaçları benzersizdir ve bir kediyi mutlu eden uygulama ve koşullar, diğer bir kedide aynı sonuçlar doğurmayabilir. Bilim, her bir kedinin birbirinden farklı olduğunu ve eşsiz ihtiyaçlara sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Şirket olarak, bu nedenle, farklı ihtiyaçlara yönelik bu denli kapsamlı ve farklı beslenme çözümleri sunuyor ve beslenme aracılığıyla sağlık ve mutluluğu kedi ve köpeklerde yaratmayı hedefliyoruz."  

"İHTİYAÇLARINI YAKINDAN TAKİP ETMELİYİZ" 

Çağla Çavuşoğlu, "Mutluluğu kediler nezdinde sağlayabilmemizde beslenmenin payı ve önemi ne kadar büyük ise, 'sorumlu hayvan sahipliği' olarak nitelendirdiğimiz anlayış ve uygulamaların önemi de oldukça geniş yer tutuyor." dedi ve ekledi: "Mutlu kedilerin sırrı, sorumlu hayvan sahipliği anlayış ve uygulamalarında yatıyor. Kedilerimizin kendine özgü eşsiz doğalarını, karakterlerini ve ihtiyaçlarını ne kadar yakından takip eder ve karşılayabilir isek, mutluluğu onlar için sağlayabilmemiz o kadar mümkün olabiliyor"  

"SORUMLU KEDİ SAHİPLİĞİ REHBERİ" 

Kedilerin farklı doğalarına saygı, onlara özgü ihtiyaçları anlama, karşılayabilme ve onlarla yakın bir ilişki kurabilen kedi sahipleri yaratabilme hedefiyle "Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberi"ni yayımladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Royal Canin olarak, 'Uluslararası Kedi Günü' kapsamında kedi mutluluğu ve refahının sağlanabilmesi amacıyla Rehberin önemine dikkat çekiyoruz. Rehber, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından geliştirilen hayvan refahı olgusunu ele alıyor ve kediler dahil olmak üzere tüm hayvanların 5 Özgürlük Hakkı'na vurgu yapıyor. Rehberde ayrıca, bir kedi sahiplenme kararı vermeden önce dikkate alınması gereken unsurlar, sahiplenilen bir kedinin eve alışma süreci, kedilerde uygun beslenme ve bakımın nasıl olması gerektiği, kedilerin beden dili ve davranışlarını anlama gibi başlıklar kapsamlı olarak sunuluyor. Rehbere, şirketimizin web sayfası üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor" dedi.   

"KEDİ SAHİPLERİNİN YARISINDAN FAZLASI DAHA AZ YALNIZ HİSSETTİ" 

Kedilerin, her zaman olduğu gibi, zor zamanlarda da insanların yanında olarak destek verdiğine dikkat çekerek ABD'ye yapılan bir araştırmaya değinen Çavuşoğlu, "Şirketimiz, içinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde Amerika'da yaşayan 2 binin üzerinde hayvan sahibi ile bir anket çalışması gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre kediler, karantina döneminin gizli kahramanları. Çünkü, pek çok kedi sahibi, kedileri sayesinde pandemi sürecinde mutluluklarını koruyabildiklerini ifade ediyor. Yaptığımız araştırmaya göre, ankete katılan kedi sahiplerinin yarısından fazlası (yüzde 57) karantina sırasında kendilerini daha az yalnız hissettiğini ve yüzde 49'a yakın bir kısmının evcil hayvanlarının son birkaç ay içinde endişelerini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti.  

Kedi sahipleri karantina nedeniyle evcil hayvanlarına daha da yaklaşıyor; ankete katılanların yüzde 64'ü, yakın zamanda evcil hayvanlarının vakit geçirmeyi sevdiği yeni bir yer keşfettiklerini söylüyor. Yüzde 54'ten fazlası patili dostları için yeni bir favori yiyecek aldığını; yüzde 34'ü ise yeni bir oyun bulduğunu veya oyuncak sunduğunu belirtiyor. Evcil hayvanları ile geçirdikleri bu ekstra zaman sayesinde, kedi sahiplerinin yüzde 76'sı COVID-19 karantinası sırasında evcil hayvanlarına genel olarak daha yakın olduklarını hissettiklerini ifade ediyor." şeklinde konuştu. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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