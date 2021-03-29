Pandemide karavanda yaşam dönemi
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Pandemide karavanda yaşam dönemi

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Pandemide karavanda yaşam dönemi

Covid-19 Türk insanın gezi ve tatil alışkanlıklarını da tümüyle değiştirdi.

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Covid-19 Türk insanın gezi ve tatil alışkanlıklarını da tümüyle değiştirdi. Türkiye'de bir çok insan tatilini karavanla geçirmek isterken, şirket yöneticileri de iş toplantıları için karavanları tercih ediyor. Kiralama ve satış işlerini yürüten bir karavan firmasının kurucularından Turizmci Tarık Irmak, "Pandemininde etkisiyle karavan kiralama ve satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Kiralama işlemlerinde tatil, gezi ve şirket toplantıları talepleri ön plana çıkıyor" dedi.

Bir yılını dolduran pandemi hayatımızı derinden etkilerken, alışkanlıklarımızı da değiştirdi. En radikal değişikliklerden biri ise tatil sektöründe yaşandı. Tatilcilerin vazgeçilmezi olan beş yıldızlı otellerin yerini butik oteller alırken, tatil, gezi ve kamp tutkunlarının yeni gözdesi ise 'karavan' oldu.

Turizmci Tarık Irmak ve Eğitimci Berkan Ülker tarafından kurulan Shantigo Karavan karavan tutkunlarına hizmet veriyor. Özellikle motokaravanlara yoğun ilgi olduğunu belirten Irmak, "Yaşamımızın birçok alanını etkileyen pandemi, tatil planlarındaki alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Kalabalık plajlar, havuzlar, büyük otellerin yerini daha sakin, bireysel tatil planları almaya başladı. Özgür, daha izole bir tatil isteyenler karavanlı tatil seçeneğini de tatil planlarına ekliyor. Evinde, ofisinde dört duvar arasında kalan insanlar, doğa özlemini gidermek, ailesiyle, sevdikleriyle seyahat etmek, vakit geçirmek için karavanı tercih ediyor. Amerika'da 1930'larda popülerlik kazanan karavan kültürü pandemi sebebiyle Türkiye'nin de en moda tatil seçenekleri arasına girmiş durumda" dedi.

YENİ KARAVANIMIZI NİSAN'DA TANITACAĞIZ

Firmalarının Türkiye'nin birçok ilinden kiralama talebi aldığını hatırlatan Irmak, "Firma olarak işe karavan kiralamak ile başladık. Ancak daha sonra müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda daha modern ve konforlu karavan üretimi yapmaya karar verdik. Şu an İstanbul ve İngiltere'deki AR-GE ofislerimiz bünyesinde yeni karavan aracımızı geliştiriyoruz. Gelişmiş teknolojiye ve yüksek konfor özelliklerine sahip olacak aracımızın lansmanını Nisan ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR KARAVANLA DOĞAYI SEVSİN İSTİYORUZ"

Firmalarının sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğinin altını çizen Irmak, "Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmamız gerekiyor. Firmamız bu konuda üzerine düşeni yapmak için farklı sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Çocuklar, gençlerimiz doğayı sevsin, doğaya alışsın istiyoruz. Karavanla bu hayalimizi başarabileceğimizi düşünüyoruz. İstanbul'da bir hatıra ormanı kurup, karavan kiralayıcılarımızın her biri adına bir fidan dikmeyi planlıyoruz. Bolu'da 15 dönüm alan üzerine kuracağımız diğer Hatıra Ormanımızın arazisini satın aldık. Bu konularda işbirliği yapmak isteyen kurum veya kişilerin tekliflerine açığız" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türkiye'de 12 bine yakın karavan olduğu tahmin ediliyor. Son 15 yıl içerisinde 6 bine yakın karavan üretimi gerçekleştirildi. Avrupa'da yılda 250 bin civarı karavan üretiliyor. Yeni araçlarda ÖTV oranlarının yüksek olması nedeniyle karavan üretimi şu an ihtiyaca yanıt vermiyor.

(İHA)

Pandemide karavanda yaşam dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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