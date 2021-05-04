Pandemide karakovan balına talep arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemide karakovan balına talep arttı

Pandemide karakovan balına talep arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu'da arıcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, pandemi sürecinde bal satışlarının arttığını, özellikle karakovan balının talep gördüğünü söyledi.

Ordu'da arıcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, pandemi sürecinde bal satışlarının arttığını, özellikle karakovan balının talep gördüğünü söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası insanlar alternatif yollara da yöneldi. Bağışıklığı güçlendirdiği ve virüslere karşı korunduğu bilinen bal da pandemi sürecinde insanların tercihlerinden birisi oldu. Türkiye'de en çok bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, pandemi sürecinde satışların arttığını, özellikle karakovan balının çok fazla talep gördüğünü belirtti.

Fatsa ilçesinde bağlı İslamdağ Mahallesi'nde dede mesleği olan arıcılığı yaklaşık 30 yıldır devam ettirdiklerini ifade eden Abdulkadir Yirmibeşoğlu, pandemi döneminde bal tükettiğini ve bunun virüse karşı direnci arttırdığını söyledi. Bal tüketen insanların ve arıcıların korona virüse yakalanma riskinin düşük olduğunu ifade eden Yirmibeşoğlu, "Virüsün ilacı baldır, pandemi sürecinde halkı biz bilgi verdik ve satışlar arttı. Sonuçta ballarımızı satıyorduk ama insanların bal tüketimini bu süreçte arttırması lazım. Biz ailecek neredeyse her öğün bal tüketiyoruz ve şuana kadar hastalığa yakalanmadık" dedi.

"Türkiye'nin farklı illerinden karakovan balı isteyenler oluyor"

Yaklaşık 500 civarında peteği bulunduğunu ifade eden ve ürettiği balları sosyal medya üzerinden satan Yirmibeşoğlu, "Pandemi sürecinde satışlar daha da arttı. Türkiye'nin farklı illerinden bal isteyenler oluyor ve kargo ile gönderiyorum. Şuan en çok petekli karakovan balı tercih ediliyor. Onun üzerinde propolis görevi yapan madde olduğu için bu süreçte karakovan balı daha çok tercih ediliyor" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor
Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Feyza Aktan Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pandemide karakovan balına talep arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 01:46:15. #1.14#

title