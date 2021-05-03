Pandemide karakovan balına talep arttı

Ordu'da arıcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, pandemi sürecinde bal satışlarının arttığını, özellikle karakovan balının talep gördüğünü söyledi.

Ordu'da arıcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, pandemi sürecinde bal satışlarının arttığını, özellikle karakovan balının talep gördüğünü söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası insanlar alternatif yollara da yöneldi. Bağışıklığı güçlendirdiği ve virüslere karşı korunduğu bilinen bal da pandemi sürecinde insanların tercihlerinden birisi oldu. Türkiye'de en çok bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, pandemi sürecinde satışların arttığını, özellikle karakovan balının çok fazla talep gördüğünü belirtti.

Fatsa ilçesinde bağlı İslamdağ Mahallesi'nde dede mesleği olan arıcılığı yaklaşık 30 yıldır devam ettirdiklerini ifade eden Abdulkadir Yirmibeşoğlu, pandemi döneminde bal tükettiğini ve bunun virüse karşı direnci arttırdığını söyledi. Bal tüketen insanların ve arıcıların korona virüse yakalanma riskinin düşük olduğunu ifade eden Yirmibeşoğlu, "Virüsün ilacı baldır, pandemi sürecinde halkı biz bilgi verdik ve satışlar arttı. Sonuçta ballarımızı satıyorduk ama insanların bal tüketimini bu süreçte arttırması lazım. Biz ailecek neredeyse her öğün bal tüketiyoruz ve şuana kadar hastalığa yakalanmadık" dedi.

"Türkiye'nin farklı illerinden karakovan balı isteyenler oluyor"

Yaklaşık 500 civarında peteği bulunduğunu ifade eden ve ürettiği balları sosyal medya üzerinden satan Yirmibeşoğlu, "Pandemi sürecinde satışlar daha da arttı. Türkiye'nin farklı illerinden bal isteyenler oluyor ve kargo ile gönderiyorum. Şuan en çok petekli karakovan balı tercih ediliyor. Onun üzerinde propolis görevi yapan madde olduğu için bu süreçte karakovan balı daha çok tercih ediliyor" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı