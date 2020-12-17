Pandemide kapalı olan iş yerinin klimasını çalmak isterlerken yakalandılar
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Pandemide kapalı olan iş yerinin klimasını çalmak isterlerken yakalandılar

17.12.2020 07:26 | Son Güncelleme: 17.12.2020 07:31

Denizli'de 2 şüpheli, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetine ara veren bir iş yerine ait yaklaşık 100 kilogram olan klima motorunu çalmaya çalışırken vatandaşlara yakalanınca kayıplara karıştı.

Denizli'de 2 şüpheli, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetine ara veren bir iş yerine ait yaklaşık 100 kilogram olan klima motorunu çalmaya çalışırken vatandaşlara yakalanınca kayıplara karıştı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz 2 şüpheli, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren bir iş yerine ait klima motorunu çalmak istedi. Yaklaşık 100 kilogram olan klima motorunu bulunduğu yerden söken şüpheliler, yaklaşık 50 metre taşıdı. 2 şüpheliyi fark eden çevredeki vatandaşlar, bir yandan polis ekiplerine ihbarda bulunurken bir yandan da ellerine aldıkları sopalar ile olay yerine yaklaştı. Vatandaşları fark eden şüpheliler klima motorunu bırakarak araçlarıyla birlikte kayıplara karıştı. Bölgeye sevk edilen çok sayıdaki polis ekibi ise çevrede şüphelileri arama çalışmaları başlatıldı. Görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda kent genelinde kaçan şüphelileri ve kullandıkları aracı arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Pandemide kapalı olan iş yerinin klimasını çalmak isterlerken yakalandılar
Pandemide kapalı olan iş yerinin klimasını çalmak isterlerken yakalandılar
Pandemide kapalı olan iş yerinin klimasını çalmak isterlerken yakalandılar
Pandemide kapalı olan iş yerinin klimasını çalmak isterlerken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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