Pandemide işyerleri kapanan esnafa gıda yardımı
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Pandemide işyerleri kapanan esnafa gıda yardımı

Pandemide işyerleri kapanan esnafa gıda yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası korona virüs tedbirleri kapsamında işyerleri geçici süre kapanan üyelerine gıda yardımında bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası korona virüs tedbirleri kapsamında işyerleri geçici süre kapanan üyelerine gıda yardımında bulundu.

Covid-19 virüsü sebebiyle Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulunca alınan karar ile gıda yardım paketlerinin, geçen sene olduğu gibi kapanan Oda üyesi firma çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması kararlaştırıldı.

Bu karar çerçevesinde yapılan tespit sonucu yılbaşından bu yana bin 500 adet gıda yardım paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili bilgiler veren TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş yaptığı açıklamada, "Geçici bir süreliğine kapanan iş yerlerinde çalışan ancak bu dönemde işine gidemeyen emekçi arkadaşlarımıza bu yardım, odamıza kayıtlı 2 bin 900 üyemizin armağanıdır. Ümit ediyoruz ki Koronavirüs (COVID-19) salgını kısa zamanda son bulacak; hep birlikte eski günlerimize ve işlerimize döneceğiz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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