Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle İstanbul'daki iş yerlerini kapatan Nilüfer- Muzaffer Ayvacıklı çifti, 12 yaşındaki çocuklarıyla Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerine kurdukları mobil evde yaşamaya başladı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle İstanbul'daki iş yerlerini kapatan Nilüfer- Muzaffer Ayvacıklı çifti, 12 yaşındaki çocuklarıyla Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerine kurdukları mobil evde yaşamaya başladı. Şehirden uzakta yaşayan çift, suyu doğadan, elektriği güneş panellerinden, yemek ihtiyaçlarını ise tarım ile karşılıyor.

İstanbul Eminönü'nde düğün ve eğlence sektörüne yönelik iş yerini kapatan Nilüfer Ayvacıklı ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren eşi Muzaffer Ayvacıklı, koronavirüs salgını nedeniyle şehirden uzaklaşıp, Tekirdağ'ın Uçmakdere bölgesindeki Ganos Dağı eteklerine yerleşti. Burada römork üzerine inşa edilen mobil evde yaşamaya başlayan ve içini tamamen kendileri dekore eden çift, kent hayatından izole yaşam kurdu. Su kaynağı bulan, elektrik ihtiyacını ise güneş panelleri ile karşılayan çift, tarım yaparak da yiyeceklerini sağlıyor.

'İSTANBUL İLE HİÇBİR BAĞIMIZ KALMADI'

Pandeminin başlamasıyla ilk 6 ay İstanbul'da yaşamak için çok direndiklerini söyleyen Nilüfer Ayvacıklı, sürecin devam etmesi ile sadece hafta sonları geldikleri dağ evine yerleşme kararı aldıklarını belirtti. Ayvacıklı, "İşimizi kapattıktan 1 ay sonra evimizi kapattık. Dolayısıyla İstanbul'la hiçbir bağımız kalmadı, 1,5 senedir burada devam ediyoruz. Bu yapıyı ilk yaptığımızda suyumuz yoktu ve doğadan bulmak gerekiyordu. Köyden bidonlarla su taşıyorduk sonrasında eşim ve oğlum birlikte doğada yürüyerek bize bir kaynak buldular. O kaynaktan su getirdiler ve çok ciddi bir sorunumuzu hallettik" dedi.

'SIKILMAYA VAKTİMİZ OLMUYOR'

Elektrik problemini güneş panelleri ve jeneratör ile çözdüklerini söyleyen Nilüfer Ayvacıklı, emeklilik döneminde yapmak istediklerini pandemi sürecinde gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ayvacıklı, "Pandemide şehirde olsaydık muhtemelen çok sıkıntılı vakitler geçirirdik ama burada çok keyifli vakit geçirdik. Tabi doğada yaşamanın zorlukları var. Kışın soba ile ısınıyoruz. Yazın ise klimaya ihtiyaç duyulmuyor çünkü çok esen bir bölge ve sürekli aktivite olan bir bölge. Bölgede yamaç paraşütü var.  ATV ile safari, dağcılık, dalış var. Sıkılmaya bir vaktimiz yok çünkü hafta sonları burası gayet yoğun oluyor" diye konuştu.

Oğulları Ali Ateş'in ise doğa sporları yönünde kendisini geliştirdiğini aktaran Nilüfer Ayvacıklı, yamaç paraşütünde tek başına uçuş yapabildiğini ve Türkiye'nin en küçük pilotlarından olduğunu söyledi. Oğullarının eğitimi konusunda da zorlanılmadığını, şehir merkezine araç ile rahatça ulaşım sağlanabildiğini anlatan Ayvacıklı, market ve pazar ihtiyaçları için 28 kilometre uzaklıktaki şehre gitmek yerine küçük çaplı tarımla ilgilenmeye başladıklarını kaydetti.


Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

 Cumartesi gecesi İstanbul'da neler oldu? Çatıları uçuran fırtınayı uzmanlar böyle anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi

Cumartesi gecesi İstanbul'da neler oldu? Çatıları uçuran fırtınayı uzmanlar böyle anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi

 İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKPC'li terörist tutuklandı

İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Özdemir
Spor Muslera Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Donald Trump Alex Teixeira
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:54:44. #1.11#