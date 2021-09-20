Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle İstanbul'daki iş yerlerini kapatan Nilüfer- Muzaffer Ayvacıklı çifti, 12 yaşındaki çocuklarıyla Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerine kurdukları mobil evde yaşamaya başladı. Şehirden uzakta yaşayan çift, suyu doğadan, elektriği güneş panellerinden, yemek ihtiyaçlarını ise tarım ile karşılıyor.

İstanbul Eminönü'nde düğün ve eğlence sektörüne yönelik iş yerini kapatan Nilüfer Ayvacıklı ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren eşi Muzaffer Ayvacıklı, koronavirüs salgını nedeniyle şehirden uzaklaşıp, Tekirdağ'ın Uçmakdere bölgesindeki Ganos Dağı eteklerine yerleşti. Burada römork üzerine inşa edilen mobil evde yaşamaya başlayan ve içini tamamen kendileri dekore eden çift, kent hayatından izole yaşam kurdu. Su kaynağı bulan, elektrik ihtiyacını ise güneş panelleri ile karşılayan çift, tarım yaparak da yiyeceklerini sağlıyor.

Oğulları Ali Ateş'in ise doğa sporları yönünde kendisini geliştirdiğini aktaran Nilüfer Ayvacıklı, yamaç paraşütünde tek başına uçuş yapabildiğini ve Türkiye'nin en küçük pilotlarından olduğunu söyledi. Oğullarının eğitimi konusunda da zorlanılmadığını, şehir merkezine araç ile rahatça ulaşım sağlanabildiğini anlatan Ayvacıklı, market ve pazar ihtiyaçları için 28 kilometre uzaklıktaki şehre gitmek yerine küçük çaplı tarımla ilgilenmeye başladıklarını kaydetti.