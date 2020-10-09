Pandemide işleri azalan esnaf için emsal karar: Kirası yarıya düşürüldü

Bursa istinaf mahkemesi, salgında iş kaybı yaşayan esnafın kirasını tedbiren yarıya düşürdü. İlk niteliğindeki kararın, emsal olması bekleniyor.

Bursa'da lokantacı Ahmet Yahyaoğlu, salgında işlerinin yüzde 70 düştüğü gerekçesiyle kiranın yeniden belirlenmesini istedi. 23 bin liralık aylık kira bedelinin, 11 bin 500 liraya indirilmesi talep edildi. İhtiyati tedbir başvurusu da yapıldı.

ÖN GÖRÜLMEYEN ŞARTLAR OLUŞTU

Davayı gören mahkeme, ihtiyati tedbir talebini reddetti. İtiraz, Bursa 4'üncü Hukuk Dairesince karara bağladı. Daire, Borçlar Kanunu'da yer alan, ön görülmeyen şartların oluştuğuna hükmetti.

KARAR ÇIKANA KADAR KİRANIN YARISI ÖDENECEK

İhtiyati tedbir talebi kabul edildi. Dava karara bağlanana kadar, kiranın yarısı ödenecek. Kesin hükmün, diğer kira davalarına emsal oluşturması bekleniyor.