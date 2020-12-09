Pandemide iş yerini çiftliğe çevirdi

Pandemide iş yerini çiftliğe çevirdi

Kahramanmaraşlı kaporta ustası, işleri azalınca kaz, ördek ve tavuk yetiştirmeye başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kaporta ustası Mehmet Kadımehmetoğlu, pandemi sürecinde işleri azalınca iş yerinde kaz, ördek ve tavuk gibi kanatlılar yetiştirmeye başladı.

Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesinde oto kaportacılığı yapan Mehmet Kadımehmetoğlu (60), korona virüs günlerini iş yerindeki kanatlı hayvanlarla geçiriyor. 47 yıldır kaportacılık yapan Kadımehmetoğlu, 500 metrekarelik iş yerinin dışını adeta minik bir hayvanat bahçesine çevirdi. İlerleyen yaşına rağmen mesleğine aşık olduğunu ancak yavaş yavaş arka planda kalacağını ifade eden Kadımehmetoğlu, korona günlerinde kaz, ördek, tavuk, hindi gibi kanatlı hayvan yetiştirdiğini ve stres attığını söyledi.

Kendisini tamamen kanatlı hayvanlara adadığını söyleyen Kadımehmetoğlu, "Ördek, kaz, tavuk ve hindi gibi hayvanları iş yerimde besliyorum. Kedimi hayvanlara bıraktım ve bu hayvanlar beni tedavi ediyor. Ördek ve kaz sulak ortamlarda daha güzel yetişiyor. Kanatlı hayvanların bana katkısı beni yerimde durdurmuyor ve sürekli hareket ettiriyor. Sürekli hareket eden insan ise kendisini iyi hisseder. Bedenimin ve kafamın çalışmasına vesile oluyor. Aileme ne kadar zaman ayırırsam hayvanlara da o kadar zaman ayırıyorum" diye konuştu.

Pandemi günlerinde işsizlikten yakınan esnafa seslenen kaporta ustası Kadımehmetoğlu, "İş yerime sabahın erken saatlerinde gelip hobi bahçemde ağaç ve çiçek dikip onlarla konuşuyorum. İşlerde biraz gevşeklik var ama Allah'ın izni ile iş yerlerimizi açıyoruz. Esnaf virüs var ve iş yok, pandemi var dememeli sabahleyin işinde olmalı diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY