Pandemide indirim yapan taksiciye 'haksız rekabet' cezası
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Pandemide indirim yapan taksiciye 'haksız rekabet' cezası

Pandemide indirim yapan taksiciye 'haksız rekabet' cezası
Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN - Haberler | Güncel

SİNOP'ta, pandemi sürecinde indirim uygulayan taksici Ahmet Buluş'a, belediye 'haksız rekabet' yaptığı gerekçesiyle 427 TL ceza kesti.

SİNOP'ta, pandemi sürecinde indirim uygulayan taksici Ahmet Buluş'a, belediye 'haksız rekabet' yaptığı gerekçesiyle 427 TL ceza kesti. Uygulamanın yanlış olduğunu öne süren Buluş, karara itiraz etti. 

Sinop'ta 1,5 yıldır taksi işleten Ahmet Buluş, pandemi nedeniyle halka destek olmak amacıyla ücretlerde indirim yaptı. Buluş, şehir içi 15 TL olan taksi ücretini 10 TL'ye, hastane ve otogar mevkiine 30 TL olan ücreti de 25 TL'ye indirdi. Kampanyasını sosyal medya hesaplarından duyuran Buluş'a, iddiaya göre Sinop Belediyesi 'haksız rekabet' yaptığı gerekçesiyle 427 TL para cezası uyguladı. Uygulamanın yanlış olduğunu öne süren Buluş, karara itiraz etti. 

'BU YANLIŞIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUM'

İndirim duyurusunu yaptıktan sonra belediyenin çağırıp ceza uyguladığını belirten Buluş, "Benden savunma istediklerinde 'Neyin savunmasını istiyorsunuz?' diye sordum. 'İnternetten reklam işi yapıp, şehir içinde 15 TL yerine 10 TL alıyorsun' diye savunmamı istediler. Pandemiden dolayı Sinop halkına yararım dokunsun diye indirim yaptım. İnternette de açıklama yaptım. Belediye buna istinaden bana 427 TL ceza yazdı. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Gelir vergisi mükellefiyim. Belediye bana 'bu işi internetten yapamazsın' diyor. Devlette bana 'bu işi yapabilirsin' diyor. Burada yanlışlık var ve bu yanlışın düzeltilmesini istiyorum. Gerekli hakkımı da mahkemede savunacağım. Belediye yetkililerine ulaşmaya çalıştım, bu yapılanın haksızlık olduğunu söyledim. Bana olumsuz dönüş yaptılar. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.


Pandemide indirim yapan taksiciye 'haksız rekabet' cezası
Pandemide indirim yapan taksiciye 'haksız rekabet' cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

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