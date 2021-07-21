PANDEMİDE, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KURBAN ETLERİNİ BAHÇESİNDEKİ AĞACA ASTI
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PANDEMİDE, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KURBAN ETLERİNİ BAHÇESİNDEKİ AĞACA ASTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde Ömer Faruk Demir (48), kestiği 2 kurbanın etlerini poşetlere koyup, ihtiyaç sahiplerinin alması için evinin bahçesindeki ağaca astı.

VAN'ın Erciş ilçesinde Ömer Faruk Demir (48), kestiği 2 kurbanın etlerini poşetlere koyup, ihtiyaç sahiplerinin alması için evinin bahçesindeki ağaca astı. Gelenlerle uzaktan bayramlaşan Demir, 'Kurban Bayramı'nı daha anlamlı kılmak ve pandemi nedeniyle birebir iletişimin önüne geçmek için iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum' dedi.

Erciş'in Tekevler Mahallesi'nde oturan, 20 yıldır tekstil işleriyle uğraşan 3 çocuk babası Ömer Faruk Demir, bu Kurban Bayramı'nda 2 boğa kesti. Koronavirüs nedeniyle gelenlerle uzaktan bayramlaşan Demir, bayramlaşmaya gelen komşuları için bir ağacın altına masa koyup, şeker ve kolonya bıraktı. İhtiyaç sahipleri içi de ağacın dallarına poşetlerin içerisine koyduğu etleri astı. Demir, bayramlaşmaya gelenlerle uzaktan bayramlaştı. Gelen ihtiyaç sahipleri de ağaca asılı torbalardaki etlerden aldı.

ASKIDA KURBAN ETİ

Ömer Faruk Demir, bulaş riski nedeniyle birebir iletişim kurmamak adına böyle bir yönteme başvurduğunu belirterek, Salgın nedeniyle, biz de vatandaşlar olarak bazı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüp, evimizin bahçesindeki ağaca poşetlerde kurbanlık etleri astık. Bu yöntemle hem kendi sağlığımızı güvence altına aldık, hem de bayramlaşmaya gelen misafirlerin sağlığını düşündük. Dinimizin gerekliliğinin parçası olan Kurban Bayramı'nı daha anlamlı kılmak ve pandemi nedeniyle birebir iletişimin önüne geçmek için iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bayramlaşmaya gelen misafirlerimiz evimize geldiğinde ağaca asılı kurbanlık etlerden alıp, yanına bıraktığımız kolonyadan kullanma şansı buluyor. Ayrıca ağaçta, misafirleri de 'Hayırlı bayramlar, askıda kurbanlık', yazan bir notla karşılıyoruz. Bunu açıkça söyleyebilirim ki, pandemi bitmedi. Hepimizin kurallara harfiyen uymamız lazım diye konuştu.

PANDEMİDE, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KURBAN ETLERİNİ BAHÇESİNDEKİ AĞACA ASTI
PANDEMİDE, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KURBAN ETLERİNİ BAHÇESİNDEKİ AĞACA ASTI
PANDEMİDE, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KURBAN ETLERİNİ BAHÇESİNDEKİ AĞACA ASTI
PANDEMİDE, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KURBAN ETLERİNİ BAHÇESİNDEKİ AĞACA ASTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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PANDEMİDE, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KURBAN ETLERİNİ BAHÇESİNDEKİ AĞACA ASTI - Haberler
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