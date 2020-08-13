Pandemide hasret çekenler için 'Ben de özledim' klibi
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Pandemide hasret çekenler için 'Ben de özledim' klibi

RİZE'de öğretim görevlisi İrfan Çalık, müzisyen arkadaşlarının bulundukları yerden katılımıyla, pandemi sürecinde sevdikleriyle hasret çekenler için sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Ben de özledim' isimli şarkısına klip hazırladı.

Pandemide hasret çekenler için 'Ben de özledim' klibi
13.08.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:58

RİZE'de öğretim görevlisi İrfan Çalık, müzisyen arkadaşlarının bulundukları yerden katılımıyla, pandemi sürecinde sevdikleriyle hasret çekenler için sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Ben de özledim' isimli şarkısına klip hazırladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden müzisyenlerin yanı sıra çocukların da yer aldığı klip, sosyal medyada ilgi gördü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Öğretim Görevlisi İrfan Çalık, tüm dünyanı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde ailesinden uzak kalmak zorunda olanların duygularına tercüman olmak için klip hazırlamaya karar verdi. Çalık, Türkiye'nin çeşitli illerinde yer alan müzisyen arkadaşlarının da katılımıyla, sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Ben de özledim' adlı beğenilen şarkısını seslendirmek için bulundukları ortamlardan cep telefonu kamerası karşısına geçti. Herkesin kendi evinden çalıp söylediği klipte TRT sanatçısı Ünal Sofuoğlu, kemane Sanatçısı İhsan Mendeş ve sanatçı Turgay Coşkun gibi isimler de yer aldı. Kimi enstrümanları ile kiminin sesi ile katıldığı klipte İrfan Çalık'ın 3,5 yaşındaki oğlu Emir Çalık ile eşi Elif Ezgi Çalık da şarkıya eşlik etti. Klip, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni gördü.

'DUYGULARA TERCÜMAN OLMAYI UMUT EDİYORUZ'

Amaçlarının özlem duyanlarının sesi olmak olduğunu belirten İrfan Çalık, "Pandemi sürecinde sevdiklerimizden uzakta, özlem dolu günler geçiriyoruz. Bu süreçte biz de bir araya gelemediğimiz arkadaşlarımızla bu klip sayesinde buluştuk. Hem biz özlemlerimizi dile getirdik hem de bizim gibi birbirlerini özleyenlere Ferdi Tayfur'un dizeleri ile seslenerek 'Ben de özledim ben de' dedik. Duygulara tercüman olmayı umut ediyoruz" dedi


Kaynak: DHA

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