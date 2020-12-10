"Pandemide Hareketsizlik Kas Kaybına Neden Olur"
10.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:48
Fiziksel hareketsizliğin insan vücuduna verdiği rahatsızlığın en az Corona virüsü enfeksiyonu kadar tehlikeli olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle pandemi sürecinde fiziksel aktivitenin insan sağlığı açısından önemine dikkat çekiyor.
Fiziksel hareketsizliğin insan vücuduna verdiği rahatsızlığın en az Corona virüsü enfeksiyonu kadar tehlikeli olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle pandemi sürecinde fiziksel aktivitenin insan sağlığı açısından önemine dikkat çekiyor
Kaynak: DailyMotion.com