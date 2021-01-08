Pandemide gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanlarına destek
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Pandemide gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanlarına destek

08.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:45
Pandemide gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanlarına destek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminde mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca 1000 lira destek verileceğini açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminde mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca 1000 lira destek verileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgın döneminde mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla destek programı başlatıldığı anımsatıldı. Bakanlığa bağlı Yunus Emre Enstitüsü, müzik sektöründe faaliyet gösteren 6 büyük sivil toplum kuruluşu ve 3 müzik meslek birliğinin iş birliğiyle yürütülen destek programının son aşamasına gelindiği belirtilerek, "16 Aralık 2020 tarihinde başlayan ve 25 Aralık 2020 tarihinde sona eren başvuru süresince toplam 29 bin 679 başvuru yapılmıştır. İlgili sivil toplum kuruluşlarının ve meslek birliklerinin yoğun çalışması neticesinde, bütün başvurular titizlikle incelenmiş ve toplam 24 bin 522 başvuru sahibine destek verilmesi kararlaştırılmıştır. Başvurusu onaylanan bu 24 bin 522 kişi 3 ay boyunca her ay net 1000 lira tutarında destek alacaktır. Söz konusu programda başvuruların hızlı bir biçimde alınması, tasnif edilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini üstlenen Yunus Emre Enstitüsüne ve projede bizimle iş birliği yapan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve meslek birliklerine teşekkür ediyoruz" denildi.

ÖDEMELERİN İLK DİLİMİ OCAK AYINDA

Bu destek programının yanı sıra yine bakanlık kaynaklarından karşılanmak üzere; Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliğinin (MSG) kendi üyelerine çağrıda bulunarak ayrı ayrı destek programları geliştirdiği belirtildi. Açıklamada, "MESAM'ın programına 2 bin 559, MSG'nin programına 3 bin 28 ve MÜYORBİR'in programına da 635 olmak üzere toplam 6 bin 222 üye katılım göstermiştir. Toplam 30 bin 744 müzisyen ve sektör emekçisine ulaşacak destek ödemelerinin ilk dilimi, ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır. Destek programlarına gösterilen yoğun ilgiden duyduğumuz memnuniyeti belirterek müzik sektörüne hayırlı olmasını dileriz" ifadesine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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