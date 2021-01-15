Pandemide Geleneksel Sabuna İlgi Arttı
15.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:49
Corona pandemisi sürecinde doktorların temizliğe daha çok dikkat edilmesi yönünde verdiği mesajlar, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 150 yıldır geeleneksel yöntemlerle üretilen sabuna olan ilgiyi arttırdı.
Corona pandemisi sürecinde doktorların temizliğe daha çok dikkat edilmesi yönünde verdiği mesajlar, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 150 yıldır geeleneksel yöntemlerle üretilen sabuna olan ilgiyi arttırdı.
Kaynak: DailyMotion.com