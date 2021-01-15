Pandemide Geleneksel Sabuna İlgi Arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pandemide Geleneksel Sabuna İlgi Arttı

15.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:49

Corona pandemisi sürecinde doktorların temizliğe daha çok dikkat edilmesi yönünde verdiği mesajlar, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 150 yıldır geeleneksel yöntemlerle üretilen sabuna olan ilgiyi arttırdı.

Corona pandemisi sürecinde doktorların temizliğe daha çok dikkat edilmesi yönünde verdiği mesajlar, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 150 yıldır geeleneksel yöntemlerle üretilen sabuna olan ilgiyi arttırdı.

Pandemide Geleneksel Sabuna İlgi Arttı

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar İlker Başbuğ Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Demet Şener Demet Akalın Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Emre Taşdemir İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Altın Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemide Geleneksel Sabuna İlgi Arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 13:48:44. #1.14#
title