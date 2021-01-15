Pandemide Geleneksel Sabuna İlgi Arttı

Corona pandemisi sürecinde doktorların temizliğe daha çok dikkat edilmesi yönünde verdiği mesajlar, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 150 yıldır geeleneksel yöntemlerle üretilen sabuna olan ilgiyi arttırdı.