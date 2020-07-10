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Pandemide filo kiralamalarına ilgi arttı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi sonrası özellikle e-ticaret satışlarında büyük artışların olması operasyonel araç kiralama sektörüne de yansıdı.

Pandemide filo kiralamalarına ilgi arttı
10.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:32
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi sonrası özellikle e-ticaret satışlarında büyük artışların olması operasyonel araç kiralama sektörüne de yansıdı. Şirketlere akıllı filo yönetim danışmanlığı hizmetleri veren Filo Broker, pandemi sürecinde genel olarak kiralama yapan ama filosu 100 adet üzerinde kalan büyük şirketlerden talep aldıklarına dikkat çekerek müşterileri arasına katılan sektörler arasında e-ticaret ve perakendenin ağırlıkta olduğunu bildirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve günlük hayatı değiştiren koronavirüs pandemisi sonrası alışveriş trendleri de değişti. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlar alışverişlerini online olarak yapamaya başladı. İnternet mağazacılığı yapan şirketlerin satışlarında büyük artışlar yaşandı.  Özellikle perakende sektöründeki artışlar operasyonel araç kiralama diğer adıyla filo kiralamaya olumlu yansıdı. 2019'un ilk çeyreğinde 800 milyon TL olan filo kiralamada yatırım 2020 yılının ilk çeyreğinde 1,3 milyar TL'ye çıktı.

"ŞİRKETLER PANDEMİ SÜRECİNDE KİRALIK ARAÇLARINI BIRAKMADI"

Pandemide şirket aracı kullanan bireyler, toplu taşıma kullanmak istemediklerinden ötürü araçları bırakmadı. Şirketler ise uygun fiyata kiraladıkları araçları işleri kısmen daralsa da geçici bir durum olduğu düşüncesiyle sözleşme süresinin bitmesine rağmen bırakmadı. Sektör, Temmuz ayı itibariyle firmaların filolarını genişletme isteği, filo kiralama şirketlerinin otomobil filolarını genişletme istekleriyle aynı seviyede olmayabileceği ama yakın geleceğin akıllı, verimli analizlerle oluşturulan filoların yenilendiği/genişlediği bir dönem olacağını öngörüyor.

"FİLO KİRALAMA DANIŞMANLIĞI İLE MALİYET AVANTAJI SAĞLIYORUZ"

6 yıldır şirketlere akıllı filo yönetim danışmanlığı hizmetleri veren Filo Broker'ın kurucuları Okşan Öztürk ve Oytun G. Malkoç şunları söyledi; "Filo kiralamanın yeni normali analiz ve verimlilik oldu. Birçok şirket için personel maaşlarından sonra en büyük gider kalemi filo kiralama. Bu konuda verimlilik odaklı olarak atılabilecek pek çok adım bulunuyor. Özellikle ihale sürecinde farklı tedarikçilerden tekliflerin toplanması ve tekliflerin konsolide edilerek, karşılaştırmalı bir şekilde özet rapor olarak sunulması şirketlere zaman ve maliyet avantajı sağlıyor.

Şirketlerin uzmanlık ve odaklanma gerektiren filo kiralama/yenileme süreçlerini yöneterek zaman ve efor kaybetmelerinin önüne geçerken, maliyetlerinde kayda değer düşüş sağlıyoruz. Üstelik pandemi sürecinde hiç bir araya gelmeden, online toplantılarla binlerce araçlık ihale süreçlerini başarıyla yönetebildik.  Pandemi döneminde ciddi ciro kayıpları yaşayan şirketler tüm maliyetlerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Genel giderler içerisinde personel maaşlarından sonra en büyük payı alan filo yönetim maliyetlerini azaltmak ve üretim kısıtlamasından dolayı yaşanan araç tedarik problemlerini çözmek için uzman şirketlerden danışmanlık hizmeti almaya yöneldiler. Bu süreç bizim sektörümüzü pozitif etkiledi diyebiliriz."

Okşan Öztürk ve Oytun G. Malkoç şöyle devam etti;

"Bu süreçte filo kiralama talepleri özellikle bir sektörden gelmedi. Genel olarak operasyonel kiralama yapan ama filosu 100 adet üzerinde olan büyük müşterilerden talepler geldi diyebiliriz. Bizim müşterilerimiz arasına katılan sektörler arasında e-ticaret ve perakende ağırlıkta. Kiralama sektöründe araçların yüzde 50'si C segment araçlardan oluşuyor. Kurumsal firmalar uzun yıllardır operasyonel kiralamanın, hem finansal hem operasyonel anlamda avantajlarına alıştılar.

2021'DE FİLO KİRALAMAYA TALEP ARTACAK

2018 itibariyle bir küçülme yaşandı ama 2021'de taleplerin artacağını düşünüyoruz. Maliyetlerin çok önemli olduğu şu günlerde, yeni normal ile beraber araç filoları yenilenirken daha esnek filo yapıları oluşturulmalı. Sektör dinamikleri son 3 yılda oldukça değişti, bir uzman desteği ile maliyetlerimizi koruma altına alacak esnek filo yapılarının oluşması gerekiyor. Araç fiyatlarının artmasına rağmen faizlerin ciddi şekilde düşmüş olması kiralama fiyatlarını olumlu etkiledi. Araçların 2. El değerlerindeki artış kira fiyatlarını düşürdü dolayısıyla kiralama uzun süredir hiç olmadığı kadar cazip hale geldi."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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