PANDEMİDE EVDE KALAN ÇAY İÇTİ, TÜKETİM REKORA ULAŞTI

ÇAY, AFYON (DHA) - DÜNYA Çay Komitesi'nin hazırladığı rapora göre, kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alan Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde tüketim daha da arttı. Pandemide evde kalanların çay içtiği Türkiye'de geçen yıl üretilen yaklaşık 280 bin ton kuru çayın tamamı da tükendi.

Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alan Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kahvehane ve çay ocaklarında tüketim azaldı. Ancak, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasaklarında evde kalınan sürelerde tiryakilerin çay tüketimi zirveye ulaştı. Türkiye'de kişi başı tüketim miktarı 3,5 kilogramdan 4 kilograma çıkarken, geçen yıl üretilen yaklaşık 280 bin ton kuru çayın tamamı da tüketildi. Çayın büyük oranını alıp işleyen Çaykur ise 2021 yılında ise 157 bin 850 ton kuru çay satışı ile tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı.

'ÇAY SATIŞINDA REKORA ULAŞTIK'

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2 yıldır pandemi süreci yaşadıklarını belirterek bu süreçte yabancı işçi olmayınca üreticilerinde kendi hasatlarını kendilerinin yaptığını söyledi. Çayda aile tarımı ile verim ve kalitenin arttığına dikkat çeken Alim, 'Üreticilerden 860 bin ton gibi rekor bir yaş çay alımı yaptık. Bununla birlikte 157 bin 850 ton gibi yüksek bir kuru çay satışı gerçekleştirdik. Her ikisinde de yılların en yüksek rakamına ulaşmış olduk. Üreticimize 3,4 milyar TL gibi çay bedeli aktarılmış oldu. Bunun yanında da pandemide yurtdışından yabancı işçi giriş çıkışının olmaması nedeniyle üreticilerimiz çay hasatlarını ailece kendileri yaptıkları için 500 milyon TL üzerinde bir rakam ceplerinde kalmış oldu. İktisadi anlamda hem üreticilerimiz hem de bizim için karlılık, verimlilik ilkelerine uygun bir kampanya geçirmiş olduk' dedi.

'ÜRETİLEN ÇAY TÜKETİLİYOR'

Dünyada çay üretimi anlamında 6'ncı sırada olduklarını söyleyen Alim, 'Ülkemizde 280-290 bin ton civarında bir kuru çay üretimi yapılıyor. Bu çayın tamamı da ülkemizde tüketilebiliyor. Çay tarımı anlamında kendisine yeten nadir ülkelerden biriyiz. Fazlamız aslında yok ancak dışarıdan ithal şeklinde gelen çaylar bizi engelleyebiliyor. Sonuçta çay üretimi ve tüketimi anlamında eşit bir yerdeyiz. İnşallah bu şekilde de kalır. Nüfus arttıkça çay arazileri de, verimde artıyor. Dengeli bir şekilde gitmemiz çay için, bölgemiz için sosyal kültürel, ekonomik anlamda hepimizi etkileyici bir unsur olduğu için, eşit gitmesinin faydalı ve sağlıklı olacağı düşüncesindeyiz' diye konuştu.