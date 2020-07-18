Pandemide en fazla mutfak eşyaları kullanıldı İnsanlar evlerine kapanınca mutfak eşyalarını pandemi öncesi döneme göre daha fazla kullandı.

İnsanlar evlerine kapanınca mutfak eşyalarını pandemi öncesi döneme göre daha fazla kullandı. Geçtiğimiz yılı 3 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü, pandemi sürecinden 'V' şeklinde bir büyüme ile çıkma eğilimine girdi. Nisan'da yüzde 51, Mayıs'ta ise yüzde 46'lık daralma yaşayan sektör Haziran'da yüzde 33'lük büyüme kaydetti.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, "Nisan'da yüzde 51 daralma yaşayan sektörümüz Haziran'da yüzde 33 artış kaydetti. Firmalarımızın Ağustos siparişleri doldu. Dünyada Türkiye'ye ciddi bir yöneliş var. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye'ye ciddi bir eğilimin olduğunu ifade eden Önder, "Ocak ve Şubat aylarında yüzde 5'lik bir büyümemiz vardı. Mart'ta yüzde 12, Nisan'da yüzde 51, Mayıs'ta ise yüzde 46'lık daralma ile salgının ekonomik etkilerini ciddi anlamda hissettik. 'Yeni normal'in başlangıcı olan Haziran'da ise yüzde 33'lük büyüme yakaladık. Firmalarımızın kapasite oranları yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Ağustos siparişleri hazırlanıyor. Haziran ayı büyümesindeki en büyük faktör ertelenen siparişlerin teslimleri. Temmuz'da da bir yükseliş öngörüyoruz" dedi.

Fıratları iyi değerlendirmek gerekiyor

Fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Önder, "Çin'in ev ve mutfak eşyaları sektöründe dünyada yüzde 55'lere varan bir pazar hakimiyeti vardı. Bu durum salgın nedeniyle değişti. Ülkeler tedarik zincirlerinde pazar çeşitliliği arayışına girdi. Bu noktada Türkiye ciddi anlamda öne çıkıyor. Dünyaya iyi servis veriyoruz. Sektörümüz fiyat-kalite bazında dünya için iyi bir alternatif. Lojistik üstünlüğümüz var. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz. Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Avrupa'da İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya İspanya oldu. Yakın coğrafyada ise Mısır, Suudi Arabistan, Rusya, Irak ve İsrail önemli ihracat pazarlarımız arasında yer aldı. Firmalarımız daha büyük adetli ihracat yapmaya hazır ancak yatırım ve finansman sorunları var. Burada devletimizin teşvikleri ile, tıpkı Eximbank modeli gibi KOBİ'lere uzun vadeli düşük faizli yatırım teşvik paketleri hayata geçirilebilir. Bölgesel sanayi konusunda da adımlarımızı atmalıyız. Daha büyük adetli ihracat yapma potansiyelimiz var. Diğer yandan dünyaya kendimizi daha iyi anlatırsak daha fazla yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmememiz için hiçbir neden yok" diye konuştu.

Yılın ilk çeyreğinde dünya nüfusunun neredeyse tamamının evlerine kapanmak zorunda kaldığına dikkat çeken Önder, "İnsanlar evlerine kapanınca mutfak eşyalarını pandemi öncesi döneme göre daha fazla kullandılar. Eksikleri görme ve bazı gereçleri yenileme ihtiyacı doğdu. Bu yılın ilk 6 ayında elektrikli küçük ev aletleri satışlarında yüzde 41'lik artış oldu. Metal mutfak eşyalarda yüzde 34, plastik eşyalarda da yüzde 45 oranında artışlar kaydedildi. İç piyasada hemen hemen her mutfak eşyası grubuna ciddi bir talep artışı söz konusu" şeklinde konuştu.

Fiziki fuarlar olmayacak

Önder, 2020'nin ikinci yarısında yapılması planlanan fuarların akıbetinin pandeminin seyrine göre şekilleneceğini belirterek, "FBu süreçte e-fuarlar ve sanal ticaret heyetleri ön plana çıktı. Dernek olarak sonuna kadar destekliyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Ancak bu konu özelinde altyapımızı da güçlendirmemiz gerekiyor. Online toplantılarda görsel ve sunumlar çok önemli. Bu konuda eğitimler veriyoruz. Bu yıl fiziki fuarların olmayacağını tahmin ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA