Pandemide emekli öğretmenler unutulmadı
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Pandemide emekli öğretmenler unutulmadı

19.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:45

Pandemide emekli öğretmenler unutulmadı Tokat'ta korona virüs salgını dolayısı ile evlerinden çıkamayan emekli öğretmenlerin talepleri değerlendirilerek vefa örneği sergileniyor.

Pandemide emekli öğretmenler unutulmadı

TOKAT - Tokat'ta korona virüs salgını dolayısı ile evlerinden çıkamayan emekli öğretmenlerin talepleri değerlendirilerek vefa örneği sergileniyor.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Emeğe Değer" projesi kapsamında emekli öğretmenler aranarak hal hatır soruluyor. Kısıtlamalar dolayısı günlerini evde geçiren öğretmenlerin talepleri doğrultusunda istekleri karşılanıyor. Öğretmenleri ziyaret eden görevliler çeşitli ikramların yanı sıra kitap hediye ediyor.

Emekli öğretmenlere vefa borcu ödeniyor

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Koordinatörü Murat Urfalıoğlu, proje kapsamında emekli öğretmenlere vefa borcunu ödemeyi bir fırsat bildiklerini söyledi. Projede planlanan faaliyetlerin Pandemi dolayısı ile revize edildiğini belirten Urfalıoğlu, "Bu süreçte emekli öğretmenlerimiz evlerinde canları sıkılıyor. Onlar moral motivasyon sağlamak amacıyla her bir öğretmenimizi arayarak hal hatır soruyor, varsa ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tokat Valisi Ozan Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin destekleri ile emekli öğretmenlerimize kitap hediye ediyoruz. Bu ziyaretlerde öğretmenlerimiz çok mutlu oluyor, seviniyorlar" dedi.

"Unutulmamak hatırlanmak çok güzel bir duygu"

Emekli Öğretmen Ahmet Keskin ise emeklilerin hatırlanmasının güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Bu proje inşallah tüm illere örnek olur. Emekli öğretmen arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Unutulmamak hatırlanmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Pandemide emekli öğretmenler unutulmadı
Pandemide emekli öğretmenler unutulmadı
Pandemide emekli öğretmenler unutulmadı
Pandemide emekli öğretmenler unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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