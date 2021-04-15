Pandemide dışarıya çıkamayınca evde parkur kurdular
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Pandemide dışarıya çıkamayınca evde parkur kurdular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pandemide dışarıya çıkamayınca evde parkur kurdular

Pandemi kuralları nedeniyle evden çıkamayan çocuklar, ağabeylerinin evlerinde hazırladığı parkur ile eğlendiler.

Pandemi kuralları nedeniyle evden çıkamayan çocuklar, ağabeylerinin evlerinde hazırladığı parkur ile eğlendiler.

Pandemi sürecinde 1 yılı aşkın süredir evlerinden çıkamayan 2 kardeşinin canının sıkıntısını gidermek isteyen ağabey Bedirhan Şişman (13), onlara evde özel oyun parkuru hazırladı. 3 tekerlekli bisikletle başlayan parkurda çocuklar önce kendi etraflarında dönerek topu kutuya sokmaya çalıştı, ardından ise ağabeyleri Bedirhan'ın kendilerine hazırladığı engelleri geçmeye çalıştı. O görüntüleri ise ağabey Bedirhan Şişman cep telefonu ile kaydedince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kardeşlerinin evde canı sıkıldığı için onlar bir parkur hazırlayan ve hem eğlenmelerini hem de gelişimlerinde yardımcı olmaya çalışan ağabey Bedirhan Şişman "Pandemi sürecinde evde tıkılıp kaldık. Kardeşlerim Berra (4) ve Eymen'in (9) canı da çok sıkılıyordu. Bende onlar için bir parkur hazırladım. Hem gelişmesine hemde eğlenmesine fayda oldu" ifadelerini kullandı.

Ağabeylerinin kendilerine hazırladıkları parkurla evde eğlenceli vakit geçiren Eymen Şişman "Kardeşim Berra'nın bisikletiyle oturma odasından başladık. Sonra kaydırağa bindik, eğilerek engelleri geçtik. En son kutuya vurarak parkuru bitirdik" dedi. - RİZE

Pandemide dışarıya çıkamayınca evde parkur kurdular
Pandemide dışarıya çıkamayınca evde parkur kurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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