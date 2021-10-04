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"Pandemide depresyon yaşayan öğrencilerin oranı beşe katlandı"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı'nda psikolojik rahatsızlıklar üzerine yapılan iki araştırma, Kovid-19 pandemisinin üniversite öğrencileri arasında şiddetli depresyon yaşayanların oranını beşe katladığını ortaya koydu.

Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı'nda psikolojik rahatsızlıklar üzerine yapılan iki araştırma, Kovid-19 pandemisinin üniversite öğrencileri arasında şiddetli depresyon yaşayanların oranını beşe katladığını ortaya koydu. Dr. Nilay Aksoy, kaygıyı azaltmaya ve depresyonu tedavi etmeye yönelik programlar oluşturulmasını önerdi.

Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı'nda psikolojik rahatsızlıklar üzerine iki araştırma yapıldı. Üniversite Öğrencileri Arasında Antidepresan İlaçlarının Kullanımının Artması konulu araştırma pandemi öncesi gerçekleştirildi. Covid-19 Pandemisi Sırasında Depresyon, Anksiyete, Insomnia Şiddetlerinin Belirlenmesi ve Tedavi Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi konulu çalışma ise pandemi sürecinde hayata geçirildi.

PANDEMİ ÖNCESİ DEPRESYON ORANI YÜZDE 5

Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nilay Aksoy'un verdiği bilgiye göre pandemi öncesinde Aralık 2019-Mart 2020 tarihlerinde yürütülen araştırmaya İstanbul'da eğitim gören 286 öğrenci katıldı. Depresyon seviyesinin tespiti için gerçekleştirilen online anket çalışmasının sonuçları, katılımcıların yüzde 5'inin şiddetli düzeyde depresyona sahip olduğunu ortaya koydu.

KADINLARDA DAHA YÜKSEK

Anket sonuçlarının şiddetli depresyon seviyesinin erkeklere kıyasla kadınlarda ve özel okulda eğitim gören öğrencilerde daha yüksek olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Aksoy, "Araştırma sonuçlarına göre Sosyal Bilimler Fakültesi'nde okuyan öğrencilerde şiddetli depresyon görülmezken, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri öğrencilerinde bu rahatsızlıklar görülüyor. Antidepresan kullanım verilerine bakıldığında ilaç kullanan öğrencilerin yaklaşık yarısının bir yıldan fazla süredir tedavi gördüğü de anlaşılıyor" dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE RAHATSIZLIKLAR ARTTI

Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı akademisyenlerince 14-19 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan ikinci araştırmaya 170 kişinin katıldığını söyleyen Aksoy, "Bu çalışmaya göre de genç nüfusta olağan seviyelerin üzerinde depresyon, anksiyete ve uyku bozukluğu vakaları gözlendi. Şiddetli

seviyede depresyon ve kaygı bozukluğuna sahip katılımcıların oranı yüzde 25 çıktı" bilgisini verdi.

UYKU BOZUKLUĞU ERKEKLERDE YÜKSEK

İkinci çalışmanın sonuçlarının, cinsiyetler arasında karşılaştırma yapıldığında kadınların depresyon ve anksiyete seviyelerinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Aksoy, "Çalışma sonuçlarına göre uyku bozukluğu görülme oranı ise erkek katılımcılarda daha yüksek" dedi.

KAPANMAYLA DEPRESYON BEŞE KATLANDI

Dr. Nilay Aksoy yapılan iki çalışmanın sonuçlarını değerlendirirken, "Elde edilen veriler karşılaştırıldığında Covid-19 Pandemisi ile şiddetli depresyon seviyesinde beş katlık bir artış yaşandığı sonucuna ulaşabiliriz. Öğrencilerde sosyal yaşamdan uzaklaşma ve gelecek kaygısının ortaya çıkmasıyla pandeminin özellikle genç nüfusu derinden etkilediği yorumu yapılabilir" ifadelerini kullandı.

DUYGUDURUM BOZUKLUĞUNA KARŞI ÖNLEM ÖNERİSİ

Dr. Nilay Aksoy, sosyal, mesleki veya eğitim hayatı gibi önemli faaliyetlerde yaşanan belirgin değişikliklerin psikolojik sorunları ortaya çıkardığını söyledi. Bu tür durumlarda kişilerde anormal düşünce, duygu ve davranışların görüldüğünü ifade eden Dr. Aksoy, "Dünyada psikolojik rahatsızlıkların en yaygını olarak görülen depresyon; sürekli olarak üzgün hissetme durumuyla davranışları etkileyen ve günlük rutindeki olaylara ilginin azalmasını içeren duygudurum bozukluğudur" diye konuştu.

Dr. Nilay Aksoy, kaygıyı azaltmaya ve depresyon belirtilerini tedavi etmeye yardımcı olmak için çevrimiçi destek programlarının oluşturulmasını gerektiğini savundu.


Pandemide depresyon yaşayan öğrencilerin oranı beşe katlandı

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