Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik Daveti

Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik DavetiHerkese Merhaba,Uluslararası Değişim Programları Ofisi olarak "Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak" isimli bir etkinlik düzenlemekteyiz.