Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik Daveti
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Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik Daveti

Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik Daveti
Habermetre - Haberler | Toplum

Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik DavetiHerkese Merhaba,Uluslararası Değişim Programları Ofisi olarak "Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak" isimli bir etkinlik düzenlemekteyiz.

Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik Daveti

Herkese Merhaba,

Uluslararası Değişim Programları Ofisi olarak "Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak" isimli bir etkinlik düzenlemekteyiz. Değişime katılan öğrencilerimizin dönemlerine ilişkin tecrübe paylaşımında bulunacağı, ardından soru-cevap bölümünün olacağı etkinliğimize tüm öğrencilerimiz davetlidir.

Etkinlik bilgileri:

Tarih: 29 Haziran 2021 - Salı*

Saat: 10. 30 - 12. 00 Zoom Link: https://ozyegin-edu-tr. zoom. us/j/99755817932? pwd=MThkemJnQlo3ZjMrL0I3aWZ5SzYwQT09 Meeting ID: 997 5581 7932

Passcode: 493255

*Bu etkinlik Türkçe gerçekleşecek olup, 30 Haziran'da ayrıca İngilizce oturum gerçekleştirilecektir. İlgili duyuruya bu linkten ulaşabilirsiniz.

Hepinizi bekliyoruz,

Uluslararası Değişim Programları Özyeğin Üniversitesi

Kaynak: Habermetre

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