Pandemide çocukların yaşadıkları sorunlar araştırılacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUPAM), Avrupa Birliği tarafından desteklenen projesiyle pandemi döneminde çocukların yaşadıkları sorunları araştırıyor. Proje bitiminde 10 kısa film çekilerek, rapor hazırlanacak.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUPAM), 2020 Sonbahar döneminde Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'na sunularak kabul edilen 'Kovid – 19'la Mücadele ve Salgın Sonrasında Çocuk ve Gençlerin Psiko-Sosyal Direnim ve Sosyal Uyum Süreçlerinin Desteklenmesi (SD4/COV/0384)' projesi ile pandemi döneminde evlere kapanan çocukların yaşadıkları deneyimleri araştıracak. Esenyurt Belediyesi iş birliği ile gerçekleşecek proje kapsamında Esenyurt Kent Konseyi, Kentsel Gelişim ve Sosyal Araştırmalar Derneği uzmanları, ilçedeki çocuklarda tarama araştırması yapacak. Proje çalışmaları sonunda hazırlanacak olan 10 kısa film ise kamuoyuna sunulacak.

Proje ekibinde ise İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUPAM), Esenyurt Kent Konseyi, Kentsel Gelişim ve Sosyal Araştırmalar Derneği'nden 17 uzman bulunuyor.

PANDEMİNİN ETKİLERİNİ İZLEMEK HEDEFLENİYOR

Projeye yönelik açıklama yapan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Üniversitemiz pandemi döneminde, başta RUPAM olmak üzere araştırma merkezlerimizle, bilimsel araştırmalara daha fazla ağırlık verdi. Tüm dünyada olduğu gibi bizde üniversite olarak Kovid 19 pandemisinin etkilerini izlemeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'na sunularak kabul edilen projemiz bu çalışmalarımızdan sadece biri. Projede çocuklar, pandemi döneminde yaşadıklarını anlatacak, uzmanlarımız ise çocukların yaşadıklarını yorumlayacak. Bu projenin, çocuklara yönelik olması, Esenyurt gibi ülkemizin en fazla nüfusa sahip ilçesinde, Kent Konseyi ve Kentsel Gelişim Sosyal Araştırmalar Derneği iş birliği ile gerçekleşmesi, araştırmanın sonuçları açısından oldukça önemli. Bu araştırmalar pandemiden dolayı yaşanan sosyal resesyonu daha iyi anlamamızı sağlayacak" dedi.

Projede yer alan uzmanlar ise pandemi tedbirleri ve kısıtlamalarından en fazla etkilenen kesim olan çocukların yaşadıklarını anlatmasının toplum yararına önemli olduğunu vurguladı.

Çalışma kapsamında hazırlanacak kısa filmler ve araştırma projesi raporu mart ayında kamuoyu ile paylaşılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı