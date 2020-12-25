Pandemide 'Çataldağ' morali
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Pandemide 'Çataldağ' morali

25.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:13
Pandemide 'Çataldağ' morali

Mustafakemalpaşa, Susurluk ve Kepsut üçgeninde bulunan ve kış aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunan Çataldağ, pandemi sürecinin yaşandığı bu günlerde doğa yürüyüşçüleri ve kampçıların akınına uğruyor.

Mustafakemalpaşa, Susurluk ve Kepsut üçgeninde bulunan ve kış aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunan Çataldağ, pandemi sürecinin yaşandığı bu günlerde doğa yürüyüşçüleri ve kampçıların akınına uğruyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ve ilgili talimatlara uygun şekilde doğa yürüyüşüne katılanların uğrak noktalarının başında Suuçtu ve Tabiat Parkı ile birlikte Mustafakemalpaşa'nın güney batısında bulunan 1.336 metre yüksekliğindeki Çataldağ geliyor. Kısıtlamalardan arta kalan zamanlarda kayın ağırlıklı olmakla beraber meşe, gürgen, kısmen de çam ağaçlarından oluşan bölgeyi farklı grup ve rotalarla ziyaret edenler, günü birlik kampların haricinde treaking ve dağcılık faaliyetleriyle keyifli anlar yaşıyor. Hijyen kuralları gereği kamp ateşinin yakılmadığı gezilerde, zirvedeki Çobandede seyir terasında mola veren doğa fotoğrafçıları da, farklı ağaç türleri, bitki florası ve yaban hayatı zenginliklerinin bulunduğu bölgede mevsimin güzelliklerini ölümsüzleştiriyor. - BURSA

Pandemide 'Çataldağ' morali

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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