Pandemide "can dostlara" sarıldık
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Pandemide "can dostlara" sarıldık

24.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:03
Pandemide

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde korona virüs salgını döneminde 138 hayvan barınaktan sahiplendirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde korona virüs salgını döneminde 138 hayvan barınaktan sahiplendirildi.

Kırklareli'nin en çok hayvan sahiplendiren bakım evi olan Lüleburgaz'daki Geçici Hayvan Bakım Evi bu yıl 138 can dostu sıcak yuvaya kavuşturdu. Kurulduğu günden bu yana yüzlerce hayvanı sahiplendiren, binlerce hayvanın da tedavisini gerçekleştiren bakım evi, bu yıl çok sayıda sokak hayvanını geçici olarak misafir etti.

Satın alma sahiplen

"Satın alma sahiplen" anlayışıyla hareket eden Geçici Hayvan Bakım Evi, bu yıl sahiplendirilmeyi bekleyen 138 can dostu yeni sahipleriyle buluşturdu. Özellikle salgın döneminde evlerine kapanan insanların yalnızlığını paylaşan, onlara hayat arkadaşı olan can dostlar sıcak yuvaya kavuşurken geride kalan sokak hayvanları da dört gözle sıcak bir yuvaya kavuşmanın hayalini kuruyor.

2 bin 118 hayvana tedavi

Sahiplendirmenin yanı sıra kısırlaştırma ve tedavi çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Geçici Hayvan Bakım Evi'nde 1 Ocak ile 22 Aralık tarihleri arasında 801 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Bununla birlikte 2 bin 118 hayvanın da tedavi ve muayenesi gerçekleştirildi. - KIRKLARELİ

Pandemide 'can dostlara' sarıldık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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