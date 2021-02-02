Pandemide çalışamayan müzisyenler, İBB'den dilekçe ile yardım istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pandemide çalışamayan müzisyenler, İBB'den dilekçe ile yardım istedi

02.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:24
Pandemide çalışamayan müzisyenler, İBB'den dilekçe ile yardım istedi

İstanbul Müzik ve Sahne Sanatçıları Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda kaldıkları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) dilekçe ile yardım istedi.

İstanbul Müzik ve Sahne Sanatçıları Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda kaldıkları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) dilekçe ile yardım istedi.

Dernek üyelerinden oluşan bir grup, Saraçhane'deki İBB binasına gelerek, yardım taleplerini içeren dilekçeyi verdi.

Dernek sözcüsü Ayhan Ak, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır çalışamadıklarını, müzisyenlerin mağduriyet içerisinde olduğunu söyledi.

İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki belediyeler ile Kızılay'ın müzisyenlere yardımda bulunduğunu anlatan Ak, İstanbul'da da İBB'nin kendilerine yardım etmesini beklediklerini dile getirdi.

Müzisyenlerin fakir insanlar olmadığını ancak yaklaşık bir yıldır çalışmadıkları için çok zor duruma düştüğünü ifade eden Ak, "Biz dernek olarak 310 arkadaşımızın imzasından oluşan dilekçemizi İBB yetkililerine ilettik. Ellerinden ne geliyorsa bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Erzak yardımı da dahil ellerinden ne geliyorsa olabilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Merve Dizdar Didem Kınalı
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemide çalışamayan müzisyenler, İBB'den dilekçe ile yardım istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 12:27:23. #1.15#
title