'Pandemide bisiklet kullanımı, 2-3 kat arttı'
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'Pandemide bisiklet kullanımı, 2-3 kat arttı'

04.03.2021 08:47 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:02
'Pandemide bisiklet kullanımı, 2-3 kat arttı'

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, pandemi nedeniyle toplu taşıma araçlarında bulaş riski fazla olduğu için bisiklet kullanımının, 2-3 kat artığını söyledi.

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, pandemi nedeniyle toplu taşıma araçlarında bulaş riski fazla olduğu için bisiklet kullanımının, 2-3 kat artığını söyledi. Küçükbakırcı, "Ülkemizde yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi ulaşımda bisiklet kullanıyor. Bundan sonraki süreçte ise bisiklet sporları da daha öne çıkacak. Konya'da 550 kilometre bisiklet yolu ve belediyeye ait bisikletler var. Konya, bisiklet yoluyla New York'tan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor" dedi. 

Konya Ova olma özelliği nedeniyle bisiklet kullanımı fazla olan kent olarak biliniyor. Büyükşehir Belediyesi de bisiklet severlerin trafikte daha rahat sürüş yapması için kentin farklı noklarına toplam 550 kilometre bisiklet yolu yaptı. Ayrıca sadece bisiklet kullanıcıların için eski tramvaylardan bir tanesini nostaljik hale dönüştürüp Kampüs- Alaeddin seferleri yapıyor. 

BİSİKLET KULLANIMI ARTTI Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, pandemi nedeniyle başta Konya olmak üzere yurt genelinde bisiklet kullanımının artığını belirterek, şunları söyledi: "Ülkemizde yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi ulaşımda bisiklet kullanıyor. Bundan sonraki süreçte ise bisiklet sporları da daha öne çıkacak. Konya'da 550 kilometre bisiklet yolu ve belediyeye ait bisikletler var. Konya, bisiklet yoluyla New York'tan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor.  Pandemi başladığından bu yana bisiklete olan ilgi hem de kullanımı arttı. İnsanlar kalabalığa girmemek için açık havada bisikletle gidip gelmeye başladılar. Bisiklet kullanımının pandemi döneminde, normal sürecin 2-3 katına çıktığını söyleyebiliriz."'BİR GÜN HERKES BİSİKLETE BİNECEK'Küçükbakırcı, "Konya'da bisiklet kullanımı bir numara. Bundan 25 sene önc ede baktığımızda, Konya dünya sıralamasına giriyordu. Bir gün herkes bisiklete binecek. Onun için herkes yerini alsın. Yollarda hareketlilik artınca, dünya güzelliklerin de artacağına inanıyorum" dedi.

Küçükbakırcı, 8 gün sürecek olan Cumhurbaşkanlık 56'ncı Türkiye Bisiklet Tur'unun 11 Nisan'da Kapadokya'dan başlayıp, Konya, Antalya, Kemer Fethiye ve Bodrum güzergahından devam edip Kuşadası'nda sona ereceğini hatırlattı. 

  


'Pandemide bisiklet kullanımı, 2-3 kat arttı'
'Pandemide bisiklet kullanımı, 2-3 kat arttı'
'Pandemide bisiklet kullanımı, 2-3 kat arttı'
'Pandemide bisiklet kullanımı, 2-3 kat arttı'
'Pandemide bisiklet kullanımı, 2-3 kat arttı'
'Pandemide bisiklet kullanımı, 2-3 kat arttı'
'Pandemide bisiklet kullanımı, 2-3 kat arttı'
'Pandemide bisiklet kullanımı, 2-3 kat arttı'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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