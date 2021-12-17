Pandemide Aydınlı esnafa 221 milyon liralık destek sağlandı

AYDIN (İHA) - Korona virüs salgını döneminde Aydın'daki esnaflara toplamda 220 milyon 948 bin liralık destek sağlandı.

Korona virüs salgını döneminde Aydınlı esnaflara sağlanan desteklere ilişkin Ticaret Bakanlığı verilerine göre toplamda sağlanan desteğin miktarı 220 milyon 948 bin lira oldu.

"163 esnafa ciro kaybı desteği ödendi"

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Aydın'da korona virüs salgını döneminde 111 milyon 377 bin liralık gelir kaybı desteği, 11 milyon 149 bin 966 lira kira desteği, ilave olarak 3 bin lira hibe desteği kapsamında 73 milyon 692 bin lira, 5 bin lira hibe desteği kapsamında 23 milyon 730 bin lira olmak üzere toplamda 97 milyon 422 bin liralık destek sağlandı. Aydın'da ayrıca 163 esnafa ciro kaybı desteği olarak da 1 milyon 470 bin 731 lira ödeme yapıldı. Esnaflarımıza toplamda tüm kalemlerde sağlanan desteğin tutarı 220 milyon 948 bin lira oldu. - AYDIN

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