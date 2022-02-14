Pandemide atölyeye kapanan üniversite öğrencileri, 8 ayda elektrikli araç üretti

TRAKYA Üniversitesi bünyesinde makine, bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerinden oluşan 15 kişilik 'Pehlivan Team' ekibi, pandemide özel izni alıp, atölyede çalıştı. 8 ayda 85 kilometre hız yapabilen elektrikli araç yapan takımın kaptanı Enes Çetin, "Malzemeleri tedarik ediyoruz ama üretimi tamamen bize ait. Yüzde 90'ına yakınını karbon fiber malzemeden üretiyoruz, şasisi dahil" dedi.

Trakya Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında kurulan Pehlivan Team ekibi, 9 yılda birçok çalışmaya imza attı. 2014 yılında ürettikleri güneş enerjili araçla farklı yarışlara katılarak dereceler alan, 2016'da ise 'Pehlivan Elektrak' ismiyle elektrikli araç üreten takım, bu başarılarını bir üst seviyeye çıkarttı. 2020'de yeni bir araç için kolları sıvayan takım, pandemi nedeniyle sokağa çıkmayınca valilik ve üniversiteden özel izin alarak atölyeye kapandı. 8 ay boyunca gece-gündüz çalışan ekip, ortaya yeni bir elektrikli araç çıkardı.

"Mart ayında aracı yapmaya başladığımızda benim pilot olacağım kesinleşti. Teknofest'e katılmaya karar verdikten sonra da teknik şartnamede de belli bir kilo sınırı olduğunu gördük. Bu kilo sınırına erişebilmek için belli spor aktiviteleri ve diyetlerle birlikte 9-9,5 kilo verdim. Sırf arabada sürüş esnasında rahat etmek için. Araba için hem vücudumuzdan hem uykumuzdan feragat ediyoruz, önemli olan bu aracın ve ülkemizin başarısı. Bu araca elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz ki; kendi adımızı, ülkemizin adını duyuralım ve iyi yerlere gelelim."