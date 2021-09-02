Pandemide artan talep arazi araçlarını karavana dönüştürdü: "Siz nereyi hayal ediyorsanız, orası sizin eviniz oluyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemide artan talep arazi araçlarını karavana dönüştürdü: "Siz nereyi hayal ediyorsanız, orası sizin eviniz oluyor"

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Pandemide artan talep arazi araçlarını karavana dönüştürdü: "Siz nereyi hayal ediyorsanız, orası sizin eviniz oluyor" -4X4 araçlar, karavan tutkunlarının yeni yuvasına dönüşüyor -Arazi Araç tasarımcısı Kadir Badur: "Siz nereyi hayal ediyorsanız, orası sizin eviniz oluyor" Korona virüs...

Pandemide artan talep arazi araçlarını karavana dönüştürdü: "Siz nereyi hayal ediyorsanız, orası sizin eviniz oluyor"

-4X4 araçlar, karavan tutkunlarının yeni yuvasına dönüşüyor

-Arazi Araç tasarımcısı Kadir Badur: "Siz nereyi hayal ediyorsanız, orası sizin eviniz oluyor"

DÜZCE - Korona virüs salgını süresince kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenlerin karavanlara olan ilgisini gören Düzce'deki bi imalatçı 4X4 arazi araçlarını karavana dönüştürüyor. Binek araçlarla yaylalara çıkamayan doğa tutkunları, aldıkları karavanlar ile tüm arazi koşullarında seyahat edebilmenin tadını çıkarıyor.

Korona virüs salgını sonrasında vatandaşlar tatillerini doğada yapmaya başladı. Özellikle Karavan'a olan talep ciddi oranda arttı. Düzce'de yıllardır Arazi araçlarını karavan olarak dönüştüren Kadir Badur'da, taleplere yetişmekte zorlanıyor. Binek araçlarla yaylalara gidemeyenlerin tercihi olan arazi araçlarını karavana dönüştürme hikayesinde küçük kızının büyük etkisi olduğunu belirten Badur, "Çocukluğum babamın işyerinde sanayi çarşısında geçti. Oradan bu işleri öğrendik. Bizim ustamız babamız. Daha sonra bu iş bizde merak haline geldi. Uzun yıllar avcılık yaptım. Bu araçların doğada ne hitap ettiğini ne istediğini çok iyi bilerek bu işe başladım. Arazi araçlarının karavana dönüştürme fikrinin kızım Yaren'den geldi. Çok enteresan bir şekilde. Daha önce 5 kapı dediğimiz araçlar ile araziye gidiyorduk. Bana bir gün babacım bunlarda tuvalet yok su yok. Biraz daha konfor istedi. Daha sonra ben arkamda gördüğünüz aracı 2.5 sene önce aldım. Onun için bunu yapmaya başladım. Kızım Yaren için güzel bir şey yapmaya çalıştım. Adı da zaten Yaren'in karavanı olarak kaldı" dedi.

"Siz nereyi hayal ediyorsanız, orası sizin eviniz oluyor"

Arazi aracı ile her yere gidilebildiğini belirten ve içerisinde bir evde olması gereken bir çok şeyin olduğunu belirten Badur, " İçine kasetli tuvalet, iki tane lavabo, buzdolabı, güneş paneli, 2+2 4 kişilik yatak kapasitesi, kliması, ısıtıcısı var bütün konfor var. Birde bu araçlarda şöyle bir şey var. Diğer arazi araçları gibi çekme karavanlar gibi değil. Bunda komşuluk yok. Siz nereyi hayal ediyorsanız evinizi oraya götürüyorsunuz. Ben kendi hayallerimden yola çıkarak açıkçası bu işe başladım. Diğer arazi araçlarından farklı bir konumda olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Pandemiden önce biz bu işi yapmaya başladık"

Korona virüs salgını sonrasında vatandaşların karavana olan ilgisinin arttığını belirten Badur, "Pandemide insanlarda ister istemez bir sosyal mesafe olayı oldu. İnsanlar doğada daha özgür, daha rahat yaşama koşullarına sahip olmak istediler. Bu düşünce akımı da insanları karavana itti. Ama biz pandemiden önce bu işi yapmaya başlamıştık. Ben doğayı çok seviyorum. Çok sevdiğim için böyle bir uygulama yaptım. Başka isteyenler oldu. Bu şekilde birbirini sürükledi ve şu anda araçları yapmaya devam ediyoruz. 7 tane aracımız var" şeklinde konuştu.

"Fiyatları 350 ila 659 bin lira arasında"

Arazi araçlarına uyarladığı karavanın içeriğine göre fiyatları değişebildiğini belirten İmalatçı Badur, "Bu araçların fiyatları 350 ila 650 bin lira aralığında değişiyor. Kim ne isterse ona göre amaca göre oluyor. Kimi avda kullanmak istiyor, içine köpek koymak istiyorum diyor. Ben ailem ile birlikte yaşamak istiyorum diyenler oluyor. 2 kişi kalmak isteyen var 4 kişi kalmak isteyen var. Onlar nasıl isterlerse biz bu araçları onlara göre dizayn ediyoruz. Bu araçlar binek araçlar gibi değil. Dört çeker dediğimiz araçlar. Fakat bu araçlarda şöyle bir durum var. Dört tane dört çeker modu var. Çok güçlü araçlar. Binek araçlar ile gidemeyecek olduğunuz doğanın içerisinde olan yaylalara mesire alanlarına her yere gidebilirsiniz. İstediğiniz yere gider. Kısacası nerede konaklamak istiyorsanız oraya giderek konaklayabilirsiniz" dedi.

Pandemide artan talep arazi araçlarını karavana dönüştürdü: 'Siz nereyi hayal ediyorsanız, orası sizin eviniz oluyor'
Pandemide artan talep arazi araçlarını karavana dönüştürdü: 'Siz nereyi hayal ediyorsanız, orası sizin eviniz oluyor'
Pandemide artan talep arazi araçlarını karavana dönüştürdü: 'Siz nereyi hayal ediyorsanız, orası sizin eviniz oluyor'
Pandemide artan talep arazi araçlarını karavana dönüştürdü: 'Siz nereyi hayal ediyorsanız, orası sizin eviniz oluyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplanacak
Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın...
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Mansur Yavaş Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Akkaya Mesut Akusta Metin Çekmez Haluk Levent
Spor Cristiano Ali Öztürk Salih Uçan Umut Meraş Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pandemide artan talep arazi araçlarını karavana dönüştürdü: "Siz nereyi hayal ediyorsanız, orası sizin eviniz oluyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 19:16:59. #1.16#

title