Pandemide arifelikler faytonla geldi

ERZURUM'da çocukların asırlardır bayram öncesi yaşatılan 'arifelik' geleneği pandemi nedeniyle bu Ramazan Bayramı faytonla yaşatıldı.

ERZURUM'da çocukların asırlardır bayram öncesi yaşatılan 'arifelik' geleneği pandemi nedeniyle bu Ramazan Bayramı faytonla yaşatıldı. Faytona doldurulan arifelikler koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara götürüldü.

Pandemi öncesi her arife günü, sabah erken saatte bayramlık kıyafetlerini giyen çocuklar ellerine aldıkları poşet ve çantalarla kapı kapı dolaşarak büyüklerin ellerini öpüp fıstık, fındık, ceviz, şeker ve lokumdan oluşan arifelik topluyordu. Pademi nedeniyle iki bayramdır bunları yapamayan çocukları Palandöken Belediyesi sevindirdi. Nostaljiyi yaşatan bir faytona içerisinde fıstık ve çikolata bulunan arife paketlerini dolduran görevliler, bunları kapı kapı gezerek çocuklara dağıtttı.

Pandemi nedeniyle iki bayramdır arife coşkusunu yaşayamayan çocukları unutmadıklarını söyleyen merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar şunları söyledi: "İki senedir bayramları buruk geçiriyoruz. Kısıtlamalar nedeniyle birtakım geleneklerimizi devam ettiremiyoruz. Erzurum'da ve ülkemizin genelinde bilinen arifelik dağıtma geneleniği vardır. Bayramdan bir gün önce yani arife gününde çocuklar kapı kapı dolaşır. Ev sahipleri de onlara arifelik olarak genelde fındık, fıstık, ceviz, çikolata gibi ikramlarda bulunurlar. Kısıtlamalar nedeniyle iki bayramdır bunu yapamıyoruz. Geçen senede yaptığımız gibi bu bayramda kapı kapı dolaşarak çocukların arifeliklerini verdik."

Pandemi nedeniyle aileleri dışarı çıkmalarına izin vermedikleri için arifelik toplayamadıklarını söyleyen Buse Ceğlin Onat, "Başkanımızın getirdiği arifelik bizi sevindirdi. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS