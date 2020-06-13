Pandemide araçlarını tercih edenler yedek parça satışlarını katladı
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Pandemide araçlarını tercih edenler yedek parça satışlarını katladı

Pandemi döneminde virüsten korunmak amacıyla kalabalıklarla temas etmek istemeyen ikinci el araç satışlarını artırırken, araçlarının bakımını yaptırıp kendi araçlarını daha fazla kullananlar da yedek parça satışlarını katladı.

Pandemide araçlarını tercih edenler yedek parça satışlarını katladı
13.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:00

Pandemi döneminde virüsten korunmak amacıyla kalabalıklarla temas etmek istemeyen ikinci el araç satışlarını artırırken, araçlarının bakımını yaptırıp kendi araçlarını daha fazla kullananlar da yedek parça satışlarını katladı.

Ulaşımda özel araç kullanımının Covid-19'dan önce yüzde 34 iken bu oranın pandemi sürecinde yüzde 66'ya çıktığından bahseden Aloparça.com Kurucusu Ebru Özülkü, "Covid-19 öncesinde otobüs ve metro gibi toplu taşıma tercih edenlerin oranı Covid-19 sonrasında yüzde 56'dan yüzde 24'e düştü. İkinci el veya kendi araçlarını kullanmaya yönelenler yedek parça satışlarını da artırdı. Biz bu 2.5 aylık dönemde satışlarımızda yüzde 40'lık bir artış yaşadık" dedi.

Salgın nedeniyle üretim faaliyetlerinin durması ve tedarik süreçlerinin zorlaşması sıfır otomobil sektörünü olumsuz etkilerken ikinci el otomobil sektörünü canlandırdı. Uçuş seferlerinin yapılmaması da kişisel araç kullanımına rağbeti arttırdı. Pek çok araç sahibinin kendi araç bakımlarını dahi yaptığına değinen Özülkü, "Salgın süresince olduğu gibi salgından sonra da ikinci el araçlar rağbet görmeye ve kişisel araç kullanımı artmaya devam edecek gibi görünüyor" diye aktardı.

Bu süreçte müşteriler tarafından en çok rağbet gören yedek parçalar; bakım ürünleri (filtreler), balata ve amörtisörler olmuştur. Bunların yanı sıra araç içi dezenfektasyon ürünleri, klima sistemleri temizlik ürünleri, temizlik hijyen ürünlerine de taleplerin arttığı görülmekte. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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