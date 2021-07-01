Pandemide 'arabulucukla' yoğunluk azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemide 'arabulucukla' yoğunluk azaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

- Pandemide 'arabulucukla' yoğunluk azaldı Koronavirüs salgınının yayılmaması için sosyal mesafe gibi kuralların önem taşıdığı dönemde adliyelerdeki yoğunluk arabulucular sayesinde önleniyor.

- Pandemide 'arabulucukla' yoğunluk azaldı

İSTANBUL - Koronavirüs salgınının yayılmaması için sosyal mesafe gibi kuralların önem taşıdığı dönemde adliyelerdeki yoğunluk arabulucular sayesinde önleniyor. Ticari uyuşmazlıklar, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar adliyelere gitmeden arabulucular ile çözülebiliyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede kalabalık ortamlarda bulunmamak, sosyal mesafe, maske gibi kurallara uymak önem taşıyor. Salgının yayılmaması için kalabalık oluşturulmaması gereken bu dönemde adliyelerdeki yoğunluğu arabuluculukla önleniyor. Ticari uyuşmazlıkları olanlar, işçi - iş veren arasında uyuşmazlıkları olanlar yıllarca sürebilen dava yoluna gitmeden sorunlarını arabulucular ile çözebiliyor. Arabulucular ile adliyeye gitmeye dahi gerek kalmadan uyuşmazlıklar çok daha kısa sürede çözülürken böylece adliyelerde oluşabilecek yoğunluklar da önlenmiş oluyor.

Pandemi döneminde arabuluculuğun adliyelerdeki yoğunluğu azaltmasıyla ilgili açıklama yapan Arabulucu Umut Metin, "Arabuluculuk sözleşme ile düzenlenen her alanda uygulanıyor, uyuşmazlıklar dava yoluna gitmeden çözülebiliyor. Bazen öyle davalar görüyoruz ki yıllarca sürüyor. Arabuluculuk ile uyuşmazlıklar çok kısa sürede çözülebiliyor. Arabuluculuk salgın döneminde adliyelerdeki yoğunluğu da azalttı. Adliyelerde duruşmaları bekleyen avukatlar, hakimler, savcılar, dava tarafları ve personeller bulunuyor. Duruşmalardaki bu kalabalık virüsün yayılmasında risk oluşturuyor. Arabuluculukta ise tarafların uyuşmazlıkları fiziken bir araya gelmeden elektronik ortamda dahi çözülebiliyor" dedi.

Uluslararası uyuşmazlıklar tarafların seyahat engeli olsa da çözülebiliyor

Arabulucuların uluslararası uyuşmazlıklarda da çözüm ürettiğinin altını çizen Metin, "Arabuluculuğa toplum alıştı, arabuluculuğun faydalarını gördü. Pandemi sürecinde uluslararası ticaret gibi konulardan kaynaklanan uyuşmazlıklar da oldu. Bu dönemde kısıtlamalardan dolayı seyahat yasağı gibi konular uyuşmazlıklar için problem oluşturdu. Bu durumda da arabulucular kolaylıklar sağladı. Örneğin seyahat engeli olan bir ülkeye gidilemediğinde arabulucuya elektronik ortamda başvurup taraflarla toplantı organize etmesi istenebilir. Salgın döneminde uluslararası uyuşmazlıklarda da arabuluculuk net bir çözüm sunmaktadır" diye konuştu.

(MRT-ACÖ-E)

Pandemide 'arabulucukla' yoğunluk azaldı
Pandemide 'arabulucukla' yoğunluk azaldı
Pandemide 'arabulucukla' yoğunluk azaldı
Pandemide 'arabulucukla' yoğunluk azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şener Şen Ece Çeşmioğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pandemide 'arabulucukla' yoğunluk azaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:53:06. #1.14#

title