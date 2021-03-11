"Pandemide 3 bin online ders, 11 bin aktif öğrenci, 60 bin saat ders kaydı yapıldı"

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde eğitim, online çözümler ve uzaktan eğitim metodlarıyla sürdürülürken Altınbaş Üniversitesi, eğitimde pandemi dönemi raporunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nce salgının pandemi olarak ilan edilmesinden bu yana geçen yaklaşık bir yıllık sürede uzaktan eğitime dair rakamların paylaşıldığı açıklamada, "Pandemide 3 bin online ders, 11 bin aktif öğrenci, 60 bin saat ders kaydı yapıldı" denildi.

Uzaktan eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Müdürü Özge Deniz Dayıoğlu, kurum olarak 2016 yılından bu yana aktif olarak kullandıkları online eğitim altyapılarını, canlı ders ve materyal paylaşımı platformları sayesinde ani gelişen pandemi sürecine uygulayarak çok hızlı aksiyon alabildiklerini vurguladı. Pandemi ilanıyla birlikte üniversitede yürütülmekte olan yaklaşık 3 bin dersi, uzaktan eğitim platformlarına taşıyarak derslere başladıklarını ifade eden Dayıoğlu, bu süreçte üniversite bünyesindeki akademisyenlere çevrimiçi eğitimler verdiklerini ve soru-cevap etkinlikleriyle sistemin daha iyi kullanılmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

60 BİN SAATTEN FAZLA DERS KAYDI

İlerleyen dönemde derslerin yürütülmesinin yanı sıra ölçme ve değerlendirme çalışmaları da yaptıklarını ifade eden Dayıoğlu, "1 yıllık pandemi döneminde, uzaktan eğitim ile yürütülmüş yaklaşık 3000 ders gerçekleştirdik. Bu dönemde sisteme giriş yapan 11 binden fazla aktif öğrenci ve 600'e yakın akademisyenle aynı anda 135 kanalda canlı dersler yaptık. Bu süreçler sonunda oluşan 60 bin saatten fazla ders kaydı ile uzaktan eğitimde büyük bir başarıya imza attık" dedi.

Pandemi döneminde yapılan online oturumların, çevrimiçi ortamda çok daha kolay organize edilebildiğini ve bunun da işleyişi hızlandırarak verimliliği arttırdığını gördüklerini ifade eden Özge Deniz Dayıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin eğitimde dijital süreçlere dahil olarak eğitimin yeni boyutlarını deneyimlediklerine şahit olduk. Bahar döneminde edindiğimiz tecrübelerin ışığında, yapımızı geliştirerek güz dönemini de başarıyla tamamladık. Eğitimi dünya genelinde kısıtlayan bu zorlu süreçte öğrencilerimize kesintisiz bir eğitim hizmeti sunmuş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı