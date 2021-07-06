'PANDEMİC' BALESİNİ DÜNYA İZLEYECEK

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), bir ilke daha imza attı.

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), bir ilke daha imza attı. Pandemi sürecinde yaşanan zorlukların anlatıldığı 'Pandemic' adlı bale eserik, kültür ve sanat turizmine önemli katkı sağlayacak.

1 Ağustos Pazar günü seyircisiz dünya prömiyeri gerçekleşecek olan 'Pandemic' adlı eserin tanıtımı için Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera sahnesinde basın toplantısı düzenlendi. Tanıtım toplantısı öncesi, 2 sağlık çalışanının da rol aldığı eserin bir, dört ve beşinci bölümlerinden bazı sahneler izletildi.

Basın toplantısına Antalya DOB Müdürü Akın Ulutaş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, eserin yaratıcı koreografları Armağan Davran, Volkan Ersoy katıldı. Prof. Dr. Yıldıray Çete, tüm dünyayı etkileyen ve milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine sebep olan koronavirüs salgınında yaşanan zorlu süreci kısaca anlattı. Çete, Virüsle önce nasıl mücadele edeceğimizi öğrendik. Aşıların çıkması ve aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte de elimiz rahatladı dedi. Çete, pandemi sürecinin sanatsal bir dille anlatılmasının önemine değindi.

'Pandemic' adlı eserin koreografları Volkan Ersoy ile Armağan Davran ise pandemi sürecinin sahnede sözsüz beden diliyle anlatıldığını, tıbbın ve bilimin önemine değinildiğini ifade etti. Ersoy ve Davran, bale eserinde 12 Antalya DOB sanatçısı, 2 de sağlık çalışanının yer aldığını kaydetti.

Antalya DOB Müdürü Akın Ulutaş, 'Pandemic' balesinin dünyada bir ilk özelliğini taşıdığını, koronavirüs salgını sürecinin konu alındığını belirtti. Ulutaş, Eser, yaşanan zorlu sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarına ithaf edilecek. Eserin açılışında da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli iki çalışan, sanatçılarımızla birlikte sahne alacak dedi.

Akın Ulutaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

Bu etkinliğimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu kültürel çalışmaların dünya ölçeğinde karşılığının olduğunun bir göstergesi olacak. Aynı zamanda ülkemizin sanatsal çıtasının bale gibi evrensel bir dille anlatılması, dünyaya sanatın iyileştirme gücünün sembolize edilmesi açısından da önemli bir mesaj içerecek. Bu eser ile uluslararası arenada daha fazla duyulabilmek ve sanatseverlere ulaşabilmek amacıyla 7 ana turizm marketindeki ülkeler başta olmak üzere, 25 ülke ve 2 binden fazla seyahat acentesine ev sahipliği yapan Antalya Turizm Fuarı'nın desteğiyle tüm katılımcıların iletişim mecralarına canlı yayın linki paylaşılarak ülkemizin kültür ve sanat turizmine katkı sağlayacak.

Dünya prömiyerine hazırlanan 'Pandemic' adlı bale eserinde Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum da anlatımcı olarak görev aldı. 'Pandemic'in internet üzerinden canlı yayın tekniğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı ve birçok ulusal televizyon kanalı üzerinden 1 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera sahnesinden tüm Türkiye ve dünyadaki sanat severlere ulaşması sağlanacak.

Eser, ayrıca ağustos ayında Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, eylül ayında da 28'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde de sanatseverle buluşturulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı