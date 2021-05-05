Pandemi yurdundan çarşafla sarkarak kaçmaya çalıştı, 25 metreden düşerek öldü
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Pandemi yurdundan çarşafla sarkarak kaçmaya çalıştı, 25 metreden düşerek öldü

Pandemi yurdundan çarşafla sarkarak kaçmaya çalıştı, 25 metreden düşerek öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe Cezaevi'nden çıktıktan sonra öğrenci yurdunda karantinaya alınan Pakistan uyruklu Ali Muhtar, yurttan kaçmak için uç uca eklediği perde ve çarşaflara tutunarak 12'nci kattaki odasının penceresinden aşağı sarktı.

Maltepe Cezaevi'nden çıktıktan sonra öğrenci yurdunda karantinaya alınan Pakistan uyruklu Ali Muhtar, yurttan kaçmak için uç uca eklediği perde ve çarşaflara tutunarak 12'nci kattaki odasının penceresinden aşağı sarktı. 6'ncı kata kadar inebilen Muhtar, çarşafların kopması sonucu 25 metreden yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda 2 Mayıs Pazar günü saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Korona virüs şüphesi bulunan Pakistan uyruklu 36 yaşındaki Ali Muhtar, Maltepe Cezaevi'nden çıkarıldıktan sonra İl Göç İdaresi'ndeki işlemleri bitene kadar pandemi yurdu olarak kullanılan öğrenci yurduna yerleştirildi. Muhtar, yurtta 2 gün kaldıktan sonra kaçmak için odalardan topladığı perde ve çarşafları birbirlerine bağladı. Perde ve çarşaflara tutunarak 12'nci kattaki odasının penceresinden aşağı sarkan Muhtar, 6'ncı kata kadar inebildi. Muhtar, çarşafların bir anda kopması sonucu yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı düştü. Kanlar içinde kalan yatan Muhtar'ı gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Muhtar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcı incelemesinin ardından Muhtar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olaya tanık olan vatandaşlarda Ümit Uludağ, "Biz burada esnafız. Sabah 5'te dükkanı açtık dışarıdan sesler geldi. Dışarı çıktığımızda binadan aşağıya doğru çarşafların sarktığını gördük. Kaçmaya çalışan yabancı uyruklu birisi düşmüş. 11. kattan aşağıya çarşaflarla inmiş 6. katta çarşaflar kopmuş düşünce zaten orada öldü" dedi. - İSTANBUL

Pandemi yurdundan çarşafla sarkarak kaçmaya çalıştı, 25 metreden düşerek öldü
Pandemi yurdundan çarşafla sarkarak kaçmaya çalıştı, 25 metreden düşerek öldü
Pandemi yurdundan çarşafla sarkarak kaçmaya çalıştı, 25 metreden düşerek öldü
Pandemi yurdundan çarşafla sarkarak kaçmaya çalıştı, 25 metreden düşerek öldü
Pandemi yurdundan çarşafla sarkarak kaçmaya çalıştı, 25 metreden düşerek öldü
Pandemi yurdundan çarşafla sarkarak kaçmaya çalıştı, 25 metreden düşerek öldü
Pandemi yurdundan çarşafla sarkarak kaçmaya çalıştı, 25 metreden düşerek öldü
Pandemi yurdundan çarşafla sarkarak kaçmaya çalıştı, 25 metreden düşerek öldü
Pandemi yurdundan çarşafla sarkarak kaçmaya çalıştı, 25 metreden düşerek öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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