Pandemi yokmuşçasına çarşıya akın ettiler
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Pandemi yokmuşçasına çarşıya akın ettiler

Pandemi yokmuşçasına çarşıya akın ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'in işlek caddelerinde öğleden sonra oluşan yoğun kalabalık görenleri şaşkına çevirdi.

Eskişehir'in işlek caddelerinde öğleden sonra oluşan yoğun kalabalık görenleri şaşkına çevirdi.

Korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük kapanma sonrası Kademeli Normalleşme kararları uygulanmaya başlandı. Kararların uygulanmaya başlamasından beri caddelerde görülen yoğunluk her geçen gün artmaya devam ediyor. 17 gündür evlerine kapanan Eskişehirliler Kademeli Normalleşme'nin üçüncü gününde de çarşılara akın etti. Bazı insanların hareket edebilmek için kalabalığı yarmaya çalıştığı gözlendi. Kalabalığı aynı zamanda kendilerinin de oluşturduğunun farkında olmayan vatandaşların 'bu ne kalabalık', 'kimse evinde oturmuyor' gibi cümleler kullanması dikkatlerden kaçmazken, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı yoğunluk görenleri tedirgin etti. - ESKİŞEHİR

Pandemi yokmuşçasına çarşıya akın ettiler
Pandemi yokmuşçasına çarşıya akın ettiler
Pandemi yokmuşçasına çarşıya akın ettiler
Pandemi yokmuşçasına çarşıya akın ettiler
Pandemi yokmuşçasına çarşıya akın ettiler
Pandemi yokmuşçasına çarşıya akın ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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