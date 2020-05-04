Pandemi, yemek sanayinde köklü değişime neden oldu

Örnek Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, korona virüs nedeniyle yemek sanayi sektöründe ciddi anlamda değişimin yaşandığını belirterek, "Hem kendi mutfağımızda hem de müşterilerimizin mutfaklarında uygun ve hijyenik koşullarda hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.