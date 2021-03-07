Pandemi yasaklarında muhtarlık seçimi
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Pandemi yasaklarında muhtarlık seçimi

07.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:36
Pandemi yasaklarında muhtarlık seçimi

Korona virüs salgınında yüksek riskli kentler arasında yer alan Kilis'te yeni kurulan bir mahalle ile bir köyde muhtarlık seçimi yapıldı.

Korona virüs salgınında yüksek riskli kentler arasında yer alan Kilis'te yeni kurulan bir mahalle ile bir köyde muhtarlık seçimi yapıldı.

Kilis Belediyesi Meclisi tarafından 12 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un ismi verilerek yeni kurulan Mehmet Abdi Bulut Mahallesi ile merkeze bağlı Kocabeyli köyüne bağlı mezra iken köye dönüştürülen Mehmet Ali köyünde muhtarlık seçimi yapıldı. Korona virüs salgını nedeniyle yüksek riskli kentler arasında yer alan Kilis'te seçimlerin yapıldığı iki mahallede vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutularak sandığa gitti. Seçim yapılan mahallerde oy kullanmaya giden vatandaşların pandemi kurallarına uygun hareket etmesine ise özellikle dikkat ediliyor. Sabah saat 08.00'den saat 17.00'e kadar vatandaşlar oy kullanmak için kurulan sandığa gelerek oy kullanacaklar. - KİLİS

Pandemi yasaklarında muhtarlık seçimi
Pandemi yasaklarında muhtarlık seçimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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