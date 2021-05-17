Pandemi ve yetersiz yağış kuzugöbeği mantarı rekoltesini düşürdü
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Pandemi ve yetersiz yağış kuzugöbeği mantarı rekoltesini düşürdü

Pandemi ve yetersiz yağış kuzugöbeği mantarı rekoltesini düşürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'ya bağlı Hisarcık ilçesinde pandemi ve yetersiz yağış yüzünden bu yıl kuzugöbeği mantarı rekoltesinin 500 kilograma kadar düştüğü bildirildi.

Kütahya'ya bağlı Hisarcık ilçesinde pandemi ve yetersiz yağış yüzünden bu yıl kuzugöbeği mantarı rekoltesinin 500 kilograma kadar düştüğü bildirildi.

Kuzugöbeği mantarı alıcısı Ahmet Yıldız, ilçeye bağlı Karbasan ve Güldüren köylerinde yüksek kesimlerdeki çam ve kavak ormanlarında mart, nisan ve mayıs aylarında çıkan kuzugöbeği mantarını toplayan köylülerin sayısının geçen yıldan bu yana pandemi nedeniyle azaldığını, ayrıca yetersiz yağışın rekolteyi düşürdüğünü söyledi.

Yıldız, " Yöremiz köylülerinin hasat döneminde önemli gelir kaynaklarından olan kuzugöbeği rekoltesi önceki yıllarda 9 tona kadar çıkmıştı. Ancak geçen yıldan bu yana pandemi dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kuzugöbeği mantarı toplamaya giden köylülerin sayısı azaldı. Bunun yanında bölgemizde nisan ile mayıs ayları arasında yeterli yağışın olmaması rekolteyi olumsuz etkiledi ve bu yıl kuzugöbeği rekoltesi 500 kilograma kadar düştü. Köylülerden yaşını 100 TL, kurusunu ise 900 TL' den aldığımız kuzugöbeği mantarını Çanakkale'ye gönderiyoruz. Gönderdiğimiz mantarlar aracı firma tarafından işlenerek Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor" dedi. - KÜTAHYA

Pandemi ve yetersiz yağış kuzugöbeği mantarı rekoltesini düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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