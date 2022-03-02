"Pandemi ve Ekonomik Kriz Hak İhlallerini Arttırdı"

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - 2021 yılında Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili raporunu açıklayan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, pandemi ve ekonomik krizin ihaleleri arttırdığını vurguladı

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