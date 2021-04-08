Pandemi, ustalığını gösterdi
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Pandemi, ustalığını gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Pandemi, ustalığını gösterdi

Tokat'ta dedesinden öğrendiği hattat mesleğini yaşatmaya çalışan Engin Küçükarslan, pandemi döneminde ahşap oyma sanatına daha çok vakit ayırarak ustalığını gösterme imkanı buldu.

Tokat'ta dedesinden öğrendiği hattat mesleğini yaşatmaya çalışan Engin Küçükarslan, pandemi döneminde ahşap oyma sanatına daha çok vakit ayırarak ustalığını gösterme imkanı buldu.

Tokat'ta çocukluk yıllarında dedesi Hasan Küçükarslan'dan hattat mesleğini öğrenen Engün Küçükarslan (47) mesleğini iş yerinde yaşatmaya çalışıyor. İş yerinin bir köşesinde ağaç oyma yapabileceği bir yer ayıran Küçükarslan, günlerini değerlendiriyor. İşlerinden arta kalan saatlerin yanı sıra pandemi dolayısı ile boşta kaldığı günleri ahşap desen vererek geçiren Küçükarslan, stres atıyor.

Çocukluk yıllarında okuldan arta kalan günlerini ve yaz tatilinde dedesinin yanında hattat sanatını öğrenerek geçirdiğini belirten Küçükarslan, "6 yaşından beri bu işin içindeyim. Severek yapıyor ve devam ettiriyorum. Bu mesleği ben ticari olarak düşünmedim" dedi.

Pandemi döneminde insanların bu tür sanatlara yöneldiğine dikkat çeken Küçükarslan, "İnanlar evlerinde Pandemi sürecinde bu işlere yöneldi. Ağırlıklı olarak hobi olarak devam ediyor. Çünkü teknolojik aletlerin çıkması ile birlikte kısa sürede bu ürünler yapılmaya başladı. Diğer türlü l işi ile yaptığınız zaman 4-5 günün altına düşmüyor. Ama bu sanat geçmişteki gibi ata ecdadın yaptığı gibi devam etmese de hobi olarak şuan devam etmesi çok güzel bir şey" diye konuştu.

Pandemi, ustalığını gösterdi

Pandemi döneminin dede mesleğine ağırlık vermesine neden olduğunun altını çizen Küçükarslan, "Mecbur uymak zorunda olduğumuz bu yasaklar zamanımızı artırdı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları insanları başka işlerle uğraşmaya yöneltti. Dolayısı ile bu işle uğraşmamıza vesile oldu" ifadelerini kullandı.

Haftalık yaparken ruhunu dinlendirdiğini ifade eden Küçükarsalan, kahvede köşelerinde boş zaman geçirmektense bir sanat eseri ortaya çıkarmaktan mutlu olduğunu sözlerine ekledi. - TOKAT

Pandemi, ustalığını gösterdi
Pandemi, ustalığını gösterdi
Pandemi, ustalığını gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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